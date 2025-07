Lody za grosze w Biedronce, ale tylko do 5 lipca. Znasz ten trik z drugim opakowaniem?

Gdy na dworze panuje upał, to zazwyczaj jedyne, o czym marzymy, jest zjedzenie czegoś zimnego. Tutaj idealnie sprawdzają się lody, które wiele osób je wtedy naprawdę często. Są świetne jako deser po obiedzie, ale też po prostu pyszna przekąska w ciągu dnia lub wieczorem. Niektóre lody są jednak dość drogie, dlatego warto korzystać z promocji w supermarketach, by nabyć je znacznie taniej.

Tanie lody w Biedronce

Taką świetną ofertę ma teraz Biedronka. Kupując tam lody, można naprawdę sporo zaoszczędzić. Do 5 lipca wszystkie lody familijne Marletto (różne rodzaje) będą kosztować jedynie 9 zł 99 gr za opakowanie o pojemności 900 ml. Warunkiem jest jednak zakup dwóch sztuk. Oferta ta nie dotyczy też lodowych wielopaków, czyli opakowań zbiorczych z lodami. Co więcej, smaki lodów można dowolnie mieszać, a więc wcale nie grozi nam monotonia przy ich jedzeniu.

To jednak nie koniec świetnych okazji – Lody Manhattan (1400 ml – czyli naprawdę bardzo duże opakowanie) są przecenione aż o 90 procent przy zakupie drugiej sztuki. W efekcie za jedno opakowanie takich lodów trzeba zapłacić tylko 12 zł 99 gr. Cena regularna to 23 zł 99 gr, a więc można naprawdę nieźle zaoszczędzić. Pamiętaj, że trzeba kupić dwa opakowania, by skorzystać z oferty – przy zakupie jednego promocja nie zostanie naliczona. Te lody również można ze sobą dowolnie mieszać.

Na co zwrócić uwagę, kupując lody?

Zanim kupimy lody, warto zwrócić uwagę na kilka rzeczy. Pamiętaj, że ta wiedza może uchronić cię przed dolegliwościami żołądkowymi. Przede wszystkim trzeba sprawdzić, czy lody, które kupujemy w sklepie, nie były przechowywane poza lodówką – na przykład dlatego, że ktoś je wyjął, a później jednak zrezygnował z zakupu i nie odłożył produktu na miejsce. Jeśli lody nie są w lodówce – nie kupuj ich (nawet jeśli nie są jeszcze bardzo rozmrożone i wydaje ci się, że wszystko z nimi w porządku – nie wiesz przecież, ile przebywały w nieodpowiedniej temperaturze). Warto również zwrócić uwagę na to, jaka temperatura panuje w zamrażalce, z której wyjmujemy lody. Powinna ona wynosić -18 stopni Celsjusza lub mniej.

Po powrocie do domu przed zjedzeniem lodów warto też sprawdzić ich wygląd. Powierzchnia powinna być gładka, bez żadnych przebarwień i kryształków lodu – cechy te mogą świadczyć o tym, że lody były rozmrożone, a później ponownie zamrożone. Gdy po zjedzeniu lodów pojawi się u nas biegunka, gorączka, bóle brzucha lub wymioty, może to oznaczać, że zawierały one bakterie chorobotwórcze, w postaci na przykład enterobakterii C, salmonelli lub listerii. Istnieje wtedy ryzyko zatrucia pokarmowego. Jeśli objawy są łagodne i trwają mniej niż 48 godzin, to organizm może sam sobie poradzić. Jeśli jednak są silne i utrzymują się przez dłuższy czas – koniecznie skontaktuj się z lekarze. Zobacz też, jakie są najczęstsze błędy przy przechowywaniu lodów.

