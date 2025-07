Kultowa kawa dużo taniej w Lidlu. Ale tylko przez dwa dni. Sprawdź, co trzeba zrobić

Kawa jest jednym z najchętniej wybieranych napojów nad Wisłą. Jeśli ty też należysz do grona miłośników „małej czarnej”, to z pewnością ucieszy cię najnowsza oferta Lidla. Sieć obniżyła bowiem cenę ulubionego produktu Polaków o ponad 30 procent. Trudno przejść obok takiej okazji obojętnie, biorąc pod uwagę fakt, że ceny kawy nieustannie rosną. W tej sytuacji każdy rabat, który pozwala zaoszczędzić jest na wagę złota. Sprawdź, co trzeba zrobić, by z niego skorzystać.

Jak kupić kawę taniej w Lidlu?

Pierwszy warunek, jaki musisz spełnić, by skorzystać z oferty na tanią kawę, to posiadanie aplikacji Lidl Plus. Wystarczy, że pobierzesz ją za darmo i zainstalujesz ją na swoim telefonie komórkowym. Użytkowanie oprogramowania przebiega intuicyjnie. Pamiętaj, że promocja dotyczy konkretnego produktu. Taniej możesz nabyć kawę rozpuszczalną Nescafé Classic. Sieć obniżyła jej cenę do 24 złote i 99 groszy. Upust sięga więc 32 procent. Rabat zostanie jednak naliczony dopiero przy zakupie minimum dwóch opakowań. Jeśli włożysz do koszyka tylko jedną sztukę, przy kasie zapłacisz tyle, co zwykle, czyli 36 złotych i 99 groszy.

Nie zapominaj też o innej istotnej kwestii – by skorzystać z oferty, musisz zeskanować oprogramowanie i aktywować specjalny kupon dostępny w aplikacji. Jeden taki „cyfrowy bon” uprawnia do zakupu czterech opakowań kawy po promocyjnej cenie. Możesz więc zaoszczędzić nawet 24 złote. Pospiesz się z decyzją, bo oferta obowiązuje jeszcze tylko przez dwa dni. Kończy się w środę, 2 lipca.

Co daje picie kawy?

Regularne sięganie po kawę przynosi wiele korzyści. Zawarta w niej kofeina pobudza do działania, wzmaga koncentrację i usprawnia funkcjonowanie poznawcze. Jednocześnie wspiera proces zrzucania nadprogramowych kilogramów. Usprawnia przemianę materii i przyspiesza spalanie kalorii. Napój dostarcza też sporej dawki antyoksydantów, które zwalczają wolne rodniki, łagodzą stany zapalne tkanek i spowalniają procesy starzenia. Zmniejszają też ryzyko rozwoju rozmaitych chorób, takich jak na przykład miażdżyca, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca typu drugiego, udar mózgu czy zawał serca. Warto podkreślić, że takie efekty daje picie „małej czarnej” bez dodatku cukru, mleka, śmietanki etc.

