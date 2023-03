Co zdrowsze – koper czy szczypior? Pojedynek zielonych gigantów

Szczypiorek i koperek nadają się jako dodatek do sałatek, twarożków czy kanapek. Mogą też pełnić rolę dekoracyjną. Smak szczypiorku jest ostrzejszy niż kopru. Po zjedzeniu tego pierwszego czujemy w ustach charakterystyczny zapach siarki. Warzywa te mogą być wykorzystywane również w formie suszonej – jako przyprawy, zwłaszcza jako zamienniki soli.

W ziołolecznictwie stosuje się owoce kopru, a w kuchni jego ziele. Jego pędy używane są do przygotowywania kiszonek. Olejek koperkowy wykorzystywany jest w kosmetyce np. do higieny jamy ustnej, perfum, mydeł, past do zębów. Doskonale znana jest też herbata koperkowa.

Właściwości prozdrowotne szczypiorku

Szczypiorek wykazuje działanie bakteriobójcze. Dodatkowo:

wzmacnia odporność organizmu,

obniża ciśnienie krwi,

wspomaga układ trawienny,

obniża poziom złego cholesterolu LDL,

ma właściwości przeczyszczające.

Właściwości prozdrowotne kopru

Koperek jest niezastąpiony w dolegliwościach żołądkowo-jelitowych. Ponadto warzywo to:



wspomaga procesy trawienne,

łagodzi migreny,

wzmacnia odporność,

pomaga zwalczać infekcje,

obniża ciśnienie krwi,

u małych dzieci łagodzi kolki i trudności z trawieniem,

wspomaga proces odchudzania.

Wartości odżywcze szczypiorku

To można znaleźć w 100 g szczypiorku:



Wartość energetyczna – 35 kcal

Białko – 3,27 g

Tłuszcze – 0,73

Węglowodany – 4,35 g

Błonnik – 2,5 g

W te mikroelementy bogaty jest szczypior:



Fosfor – 58 mg

Potas – 296 mg

Sód – 3 mg

Wapń – 92 mg

Magnez – 42 g

Cynk – 0,56 mg

Miedź – 0,157 mg

Selen – 0,9 mg

Żelazo – 1,6 mg

Zawartość witamin w szczypiorku:



B1 – 0,078 mg

B2 – 0,115 mg

B3 (PP, niacyna) – 0,647 mg

B5 (kwas pantotenowy) – 0,324 mg

C – 58 mg

B6 – 0,138 mg

A – 218 mg

K – 212 mg

Wartości odżywcze kopru

To można znaleźć w 100 g koperku:



Wartość energetyczna – 43 kcal

Białko – 2,8 g

Tłuszcze – 0,4 g

Węglowodany – 6,1 g

Błonnik – 3,3 g

W te mikroelementy bogaty jest koperek:



Fosfor – 66 mg

Potas – 738 mg

Sód – 61 mg

Wapń – 208 mg

Magnez – 55 mg

Żelazo – 6,59 mg

Zawartość witamin w koperku:

A – 350 mg

E – 0.20 mg

C – 85,0 mg

B1 – 0,058 mg

B3 – 1,57 mg

B9 – 150 mcg

Lepszy szczypior czy koperek?

Oba warzywa są niskokaloryczne, choć koper jest nieco bardziej kaloryczny od szczypiorku, co jest związane z większą zawartością węglowodanów. Ma też w sobie więcej błonnika. Z kolei szczypior ma w sobie więcej białka.

Szczypior zawiera bardzo dużo witaminy A oraz K, która odpowiada za prawidłowy proces krzepnięcia krwi i świetnie wpływa na kości. Zawiera sterole roślinne, które – spożywane w odpowiednich ilościach – zmniejszają wchłanianie cholesterolu z pożywienia. Właśnie dlatego mówi się o tym, że spożywanie szczypiorku zmniejsza ryzyko występowania chorób sercowo-naczyniowych. Dzięki dużej zawartości potasu hamuje tworzenie się kamieni nerkowych. I jeszcze jedna bardzo dobra informacja dotycząca roślin czosnkowatych, do których należy szczypiorek. Spożywanie ich w dużych ilościach ze względu na zawartość związków siarkowych, polecane jest w profilaktyce raka prostaty, przełyku i żołądka.

Natomiast koper jest cennym źródłem witaminy C, co wpływa na poprawę odporności, neutralizuje wolne rodniki i przyspiesza gojenie się ran. Ma dużo więcej potasu, który poprawia koncentrację. Ponadto ekstrakt z kopru może obniżać poziom cholesterolu i trójglicerydów. Nie jest obojętne, że koper zawiera dużo witaminy B9, która poprawia pracę układu krwionośnego i nerwowego. To warzywo ma właściwości antyseptyczne, antybakteryjne i przeciwwirusowe. Zawarta w nim witamina A jest ważna dla utrzymania prawidłowego wzroku.

Skład witamin i składników odżywczych przemawia na korzyść kopru, choć oba warzywa są bardzo zdrowe. Aby spełniły swoją funkcję, trzeba jeść je w dużych ilościach – zarówno łyżka szczypiorku, jak i kopru, waży tylko 5 g.

Jak uprawiać koper i szczypiorek na parapecie?

Zarówno koper jak i szczypiorek możesz wyhodować w swoim domu. Najlepiej zrobić to w doniczce, a nawet w kubeczku po jogurcie. Trzeba jednak pamiętać, aby na spodzie wybranego naczynia zrobić dziurki. Najlepiej wsypać ziemię, w ostateczności wilgotną watę lub ligninę.

Jeśli chcesz wyhodować szczypior, do ziemi musisz wsadzić cebulki. Posadź je blisko siebie. Następnie przysyp je ziemią do ¾ wysokości cebulki, tak, aby nad ziemią pozostał zaczątek szczypiorku. Po umieszczeniu cebulek w podłożu należy podlać roślinę wodą. Szczypiorek powinien pojawić się po około tygodniu.

Koper również możesz wyhodować na parapecie. Podstawą są oczywiście nasiona kopru, które musisz umieścić w płaskim naczyniu (o wysokości około 3 cm). Do naczynia wsyp ziemię, a do niej koperek. Następnie postaw miseczkę na słonecznym parapecie. Po regularnym podlewaniu, po około miesiącu, powinny pojawić się młode pędy kopru.

Porównując uprawę kopru i szczypiorku, w domowych warunkach łatwiej wyhodować ten drugi.

