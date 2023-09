Kukurydza z puszki – czy jest zdrowa? Odpowiedź jest jednoznaczna

Kukurydza jest znana i popularna na całym świecie, zajadają się nią, pod różną postacią (również z puszki), zwłaszcza mieszkańcy Meksyku. Skrywa w sobie wiele cennych składników. Jest źródłem witamin A i E, flawonoidów oraz steroli roślinnych, które przyczyniają się do jej silnych właściwości antyoksydacyjnych. Jedzenie kukurydzy obniża więc ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych, cukrzycy oraz nowotworów, zwłaszcza rakiem jelita grubego. Zawarte w niej luteina i zeaksantyna chronią przed chorobami oczu, w tym przed grożącym utratą wzroku zwyrodnieniem plamki żółtej.

Spożywanie kukurydzy jest też korzystne dla osób, które dbają o linię. Kukurydza oraz produkty z niej pochodzące są źródłem skrobi opornej, czyli nierozpuszczalnej frakcji błonnika pokarmowego, który reguluje pracę jelit. Błonnik sprzyja zdrowiu układu pokarmowego, przyspieszając procesy trawienne, stabilizując poziom glukozy we krwi oraz wspierając funkcjonowanie mikroflory jelitowej. Badania wykazują, że częściowe zastąpienie w diecie węglowodanów skrobią kukurydzianą zmniejsza gromadzenie się tłuszczów. Jedzenie kukurydzy daje też na długo uczucie sytości, co pozwala utrzymać prawidłową wagę ciała. Kukurydza w puszce nie jest też kaloryczna. 100 g kukurydzy konserwowej dostarcza 102 kcal. Ponadto osoby, które muszą wyeliminować gluten, mogą włączyć do diety zarówno samą kukurydzę, jak i wytworzoną z niej mąkę, ponieważ jest naturalnie bezglutenowa.

Czy kukurydza z puszki jest zdrowa?

W Polsce przez cały rok można kupić kukurydzę w puszcze lub mrożoną. Świeża dostępna jest tylko w sezonie. Wartości odżywcze i właściwości kukurydzy w puszcze są zbliżone do świeżej kukurydzy. Jest to więc dobry wybór dietetyczny. Właściwości kukurydzy w puszce zależą od składu zalewy, jak również od tego, czy produkt zawiera wyłącznie kukurydzę, czy też inne warzywa. Eksperci zalecają, żeby kupując kukurydzę w puszce, wybierać produkt o prostym składzie. Najlepiej, jeśli będzie to: kukurydza, woda oraz sól. Wtedy mamy pewność, że jest to produkt wysokiej jakości, porównywalnej z przetworami domowymi. Zdarza się, że zalewa zawiera również cukier. Lepiej wybierać produkt bez tego dodatku i delektować się naturalnym smakiem kukurydzy. Można jeść ją jako samodzielną przekąskę z dodatkiem roztopionego masła, posypaną pieprzem lub papryczką chili. Kukurydza to doskonały dodatek do sałatek, mięs czy innych warzyw. Pyszna jest też zupa krem z kukurydzy, którą warto włączyć do zdrowego jadłospisu.

Nie jedz w nadmiarze kukurydzy!

Kukurydza jest zdrowa, jednak dietetycy przestrzegają, żeby w jej spożyciu zachować umiar. Oprócz cennych składników odżywczych zawiera bowiem również kwas fitynowy. Ta substancja zaburza proces wchłaniania niektórych pierwiastków. Duża ilość kukurydzy w diecie może więc prowadzić do niedoborów żelaza i cynku.

