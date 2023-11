Owsianka budyniowa to obłędnie kremowe śniadanie. Tak smacznej jeszcze nie jadłam, robię ją codziennie

Owsianka to wyjątkowo zdrowy i pożywny posiłek, bogaty w składniki odżywcze korzystne dla naszego organizmu. Jest doskonałym źródłem błonnika, który wspomaga trawienie, reguluje poziom cukru we krwi i zapewnia uczucie sytości na dłużej. Dodatkowo owsianka dzięki zawartości węglowodanów dodaje też energii, dlatego to świetna propozycja właśnie na śniadanie. Zawiera również ważne minerały, takie jak żelazo, magnez czy cynk, które wspierają prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Poza tym, że jest zdrowa – jest również bardzo smaczna. Ja jestem największą fanką owsianki budyniowej.

Jak zrobić owsiankę budyniową? Przepis

Jedzenie owsianki nie tylko korzystnie wpływa na nasze zdrowie, ale jest też przyjemnością dla podniebienia. Zwłaszcza jeśli przyrządzicie owsiankę budyniową. Kremowość budyniu doskonale komponuje się ze smakiem owsianki. Dodatkowo wbrew pozorom wcale nie musicie przygotowywać go oddzielnie wcześniej. Taka owsianka doskonale sprawdzi się też jako deser.

Zrobienie owsianki budyniowej nie jest w ogóle skomplikowane. Wystarczy, że przelejecie do garnka 1 szklankę mleka, a następnie zaczniecie je gotować. Do niego należy wlać po chwili 1 opakowanie budyniu w proszku rozrobione również w 1 szklance mleka. Całość trzeba podgrzewać na bardzo małym ogniu do momentu, aż płatki staną się miękkie. Na koniec taką owsiankę budyniową musicie przełożyć do miseczki i udekorować swoimi ulubionymi dodatkami, na przykład świeżymi owocami. Jeśli jesteście na diecie odchudzającej – koniecznie sprawdźcie wcześniej, które owoce są najbardziej kaloryczne i tych właśnie starajcie się unikać.

Co dodać do owsianki budyniowej?

Poza świeżymi owocami, do owsianki budyniowej świetnie pasują również orzechy – zarówno orzechy nerkowca, jak i włoskie oraz laskowe. Świetnie sprawdzą się też migdały, wiórki kokosowe czy rodzynki. Warto dodać też trochę naturalnego słodzika dla smaku, na przykład miodu lub syropu klonowego. Z kolei lekko korzennego aromatu doda całości posypanie owsianki niewielką ilością cynamonu.

Jeżeli chcecie uzyskać jeszcze bardziej kremową konsystencję – dodajcie do owsianki budyniowej odrobinę jogurtu naturalnego. Owsianka wyjdzie też pyszna, gdy wybierzecie jogurt waniliowy, który jeszcze bardziej podbije smak budyniu. Owoce takie jak banany, borówki czy maliny dodadzą jej świeżości i słodkości. Możecie również sięgnąć po suszone owoce, ale też eksperymentować, łącząc różne składniki, aby znaleźć swoją ulubioną kombinację.

Płatki owsiane z budyniem – inne sposoby przygotowania

Takie płatki owsiane z budyniem możecie przygotować też na inne sposoby, na przykład robiąc budyń owsiany. Ciekawą opcją jest też eksperymentowanie ze wyborem smaku budyniu. Możecie postawić na ten klasyczny waniliowy lub nieco bardziej zaszaleć. Jeśli jesteście miłośnikami czekolady – z pewnością pokochacie owsiankę budyniową właśnie o tym smaku. Dobrze sprawdzi się również budyń o smaku słonego karmelu lub truskawkowy.

