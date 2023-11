Przepis na „owsiankę raffaello”. Spróbowałam i przepadłam, też się w niej zakochacie

Owsianka jest bardzo popularną propozycją śniadania. Wcale to nie dziwi, ponieważ jest niezwykle zdrowa, ale też bardzo smaczna. Co więcej, można ją przygotować na wiele różnych sposobów, dzięki czemu ta potrawa nie znudzi się szybko. Jeśli jesteście miłośnikami sernika – polecamy wam sernikową owsiankę. Jeżeli jednak wolicie bardziej wytrawne smaki – koniecznie spróbujcie złotej owsianki z kurkumą. Ja z kolei zachwyciłam się ostatnio owsianką à la Raffaello.

Jak zrobić „owsiankę raffaello”? Prosty przepis

Owsianka à la Raffaello jest inspirowana smakiem słynnych pralin Raffaello, które składają się z wiórków kokosowych, orzechów laskowych i białej czekolady. Jest to doskonały przykład tego, że owsianka wcale nie musi być nudna, a bodźcem do kreatywności w jej przygotowaniu mogą być nasze ulubione słodycze.

Przepis: Owsianka à la Raffaello Miłośnicy popularnych pralin oszaleją na punkcie tej owsianki. To kokosowa rozkosz na śniadanie. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Liczba porcji 1 Składniki szklanka płatków owsianych,

4 łyżki wiórków kokosowych,

1 łyżka miodu,

2 szklanki napoju kokosowego (napoju roślinnego),

dodatki do posypania: migdały i ulubione owoce. Sposób przygotowania Zalej płatki owsiane napojem kokosowymNajpierw wsyp do rondelka płatki owsiane, a następnie zalej je mlekiem kokosowym. Dosyp też wiórki kokosowe i wymieszaj całość. Podgrzewaj mieszankę na palniku ze średnim płomieniem. Dodaj miódNastępnie dodaj łyżkę miodu i wymieszaj. Gotuj płatki do momentu, aż wchłoną napój kokosowy i staną się gęste. Udekoruj owsiankęPrzełóż owsiankę do miseczki i udekoruj swoim ulubionymi dodatkami. Możesz do tego użyć miodu, świeżych owoców i dodać odrobinę białej czekolady.

Co jeszcze można dodać do owsianki à la Raffaello ?

Owsianka à la Raffaello, czyli kokosowa rozkosz dla podniebienia, dobrze sprawdzi się też jako deser, jednak znacznie zdrowszy, a przy tym też bardziej sycący niż tradycyjne słodkości. Do takiej owsianki możecie dodać również płatki migdałowe, posiekane migdały lub odrobinę olejku migdałowego (dla wzmocnienia smaku). Jeśli z kolei chcecie wzmocnić smak orzechów – dodajcie pastę z orzechów laskowych do gotujących się płatków owsianych. W ten sposób nadacie jej też bardziej kremowej konsystencji. Kombinacji jest naprawdę dużo – wystarczy, że uruchomicie kreatywność i poszukacie swojego ulubionego połączenia smaków.

Nie musicie sztywno trzymać się podanego przepisu. Pamiętajcie też, że użyte do owsianki składniki wcale nie muszą sprawiać, że jej smak będzie dokładnie taki sam, jak popularnych pralinek. Pasuje do niej również dodanie odrobiny cynamonu lub wanilii. Dodatkowo owoce, takie jak truskawki, maliny czy banany nadadzą świeżości i naturalnej słodyczy do owsianki.

Owsianka to pomysł na szybkie i zdrowe śniadanie

Owsianka jest idealnym pomysłem na śniadanie lub inny posiłek w ciągu dnia dla osób zabieganych. Jej przygotowanie naprawdę nie zajmuje dużo czasu. W ekstremalnie szybkiej wersji ogranicza się to do zalania płatków owsianych wodą lub mlekiem i dodaniu jogurtu oraz swoich ulubionych dodatków, na przykład świeżych owoców.

Owsianka dostarcza naszemu organizmowi wiele składników odżywczych, a to z kolei zapewnia energię na cały poranek. Płatki owsiane pomagają też obniżyć poziom cholesterolu i cukru we krwi. Owsianka jest więc świetnym wyborem dla tych, którzy szukają prostego, pożywnego i zdrowego posiłku na początek dnia. Świetnie sprawdzi się też dla osób na diecie, ponieważ jest dobrym źródłem błonnika, a w konsekwencji – na dłużej zapewnia uczucie sytości.

Czytaj też:

Nocną owsiankę robię na dwa sposoby. Wystarczą tylko dwa składnikiCzytaj też:

Owsianka z pietruszką i gruszką. Przepis na wytrawne śniadanie