Budyń owsiany to jeden z najzdrowszych deserów. Przygotujesz go w prosty sposób

Budyń owsiany jest doskonałą alternatywą dla tradycyjnego budyniu. Można jeść go na deser, ale też śniadanie. Smakuje doskonale zarówno na ciepło jak i na zimno. Przygotowuje się go na bazie płatków owsianych, dowolnego mleka lub wody oraz ulubionych dodatków. To właśnie płatkom owsianym zawdzięcza swoje prozdrowotne właściwości.

Dlaczego warto jeść budyń z płatków owsianych?

Budyń z płatków owsianych korzystnie działa na organizm. Dodaje energii, gdyż płatki owsiane zawierają żelazo, a ten pierwiastek jest składnikiem hemoglobiny, której głównym zadaniem jest transport tlenu do komórek. Dzięki temu organizm wytwarza energię. Płatki owsiane są też dobrym źródłem przeciwutleniaczy. W 2009 roku ukazały się badania naukowców, które wykazały, że zawierają aż 20 unikalnych polifenoli zwanych awentramidami. Związki te działają przeciwzapalnie i zapobiegają powstawaniu nowotworów.

Zawarty w płatkach owsianych błonnik pomaga obniżyć poziom „złego” cholesterolu i przyspiesza metabolizm. Przeciwdziała też zaparciom i chroni przed rakiem jelita grubego, czego również dowiodły badania. Wystarczy zjeść 100 g płatków owsianych każdego dnia, aby dostarczyć organizmowi 10 g błonnika. Deser z płatków owsianych zapewnia też na długo uczucie sytości. Stopniowo dostarcza energii, nie powodując napadów głodu. Dodanie do deseru sezonowych owoców dodatkowo wzbogaci go o cenne witaminy i składniki mineralne. W tej roli dobrze sprawdzą się maliny lub truskawki.

Kto nie powinien jeść budyniu z owsianki?

Gotowanie płatków owsianych sprawia, że podnosi się ich indeks glikemiczny (IG). Jest to wskaźnik, który informuje o tym, jak szybko po spożyciu określonego artykułu spożywczego wzrasta poziom glukozy we krwi. Jest to bardzo istotna informacja dla osób, które cierpią na cukrzycę.

Wypróbuj przepis

Przepis: Budyń owsiany Zdrowy deser Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 5 min. Czas gotowania 5 min. Liczba porcji 2 Składniki 5 łyżek płatków owsianych,

1/2 szklanki wody,

1 szklanka mleka,

łyżka cukru lub miodu

ew. ulubione owoce lub kakao Sposób przygotowania Ugotuj składnikiDo garnka wlej wodę oraz mleko, wsyp płatki owsiane. Dla urozmaicenia możesz dodać do deseru cztery suszone daktyle oraz kakao. Gotuj na małym ogniu, co jakiś czas mieszając, do momentu aż płatki się rozpadną. Pamiętaj, że pyszny i zdrowy deser można posłodzić zarówno cukrem, jak i jego zamiennikami lub ulubionym syropem. Ten w wersji fit osłodź miodem lub daktylami. ZmiksujNastępnie zmiksuj całość blenderem do uzyskania gładkiej konsystencji budyniu. Udekoruj owocami lub bakaliami.

Czytaj też:

Czego nie dodawać do owsianki? Te produkty sprawią, że nie będzie już tak zdrowaCzytaj też:

Wystarczy 8 truskawek, aby pokryć dzienne zapotrzebowanie na tę witaminę. Cytrusy mogą się schować