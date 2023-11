Piernikowe mleko to hit tej jesieni. Jest aromatyczne i niezwykle rozgrzewające

Jesienią i zimą, gdy dni stają się coraz chłodniejsze, lubimy sięgać po ciepłe napoje, które nie tylko rozgrzewają, ale też otulają nas swoim aromatem. Gorące herbaty czy aromatyczne kawy stały się niemal symbolem tych pór roku. My proponujemy coś zupełnie nowego – piernikowe mleko, które pokochają zarówno dzieci, jak i dorośli.

Czym jest mleko piernikowe?

Mleko piernikowe to aromatyczny napój, który często kojarzy się z okresem świątecznym. Charakteryzuje się wyjątkowym smakiem piernika, gdzie główną rolę grają korzenne przyprawy. To pyszna alternatywa dla klasycznego mleka bez żadnych dodatków, które nie każdemu smakuje. Napój ten można wzbogacić też miodem, jednak wtedy proponujemy zmniejszyć ilość syropu klonowego.

Napój ten idealnie pasuje na długie jesienne i zimowe wieczory. Dodatkowo wspaniale rozgrzewa, więc idealnie sprawdzi się, gdy akurat wróciliśmy do domu z wieczornego spaceru.

Jak zrobić pyszne mleko piernikowe? Przepis

Mleko piernikowe najlepiej jest podawać w wersji „na gorąco”, ponieważ jego aromat będzie wtedy jeszcze bardziej intensywny i kojąco wpłynie na nasze zmysły. Do przyrządzenia tego mleka piernikowego potrzebujecie zaledwie kilku składników, które znajdziecie w większości sklepów.

Przepis: Mleko piernikowe Mleko przygotowane w ten sposób jest tak pyszne, że nikt mu się nie oprze! Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Liczba porcji 1 Składniki 1 szklanka mleka,

pół łyżeczki cynamonu,

1 łyżka syropu klonowego,

1 łyżeczka startej skórki z pomarańczy,

1/3 łyżeczki gałki muszkatołowej,

1/3 łyżeczki kardamonu,

opcjonalnie: 1 pierniczek i bita śmietana do ozdoby. Sposób przygotowania Podgrzejcie mleko z przyprawamiNajpierw dodajcie do mleka wszystkie przyprawy, a następnie podgrzewajcie całość przez około 5 minut. Ozdóbcie napójNapój przelejcie do kubka lub wysokiej, przezroczystej szklanki – w niej będzie prezentować się najlepiej. Możecie je też ozdobić pokruszonymi pierniczkami i bitą śmietaną.

Możecie też przygotować latte piernikowe

Mamy też coś dla miłośników smaku kawy. Jeśli nie przepadacie za samym mlekiem – koniecznie spróbujcie zrobić latte piernikowe. Żeby przygotować taką kawę, musicie wlać do rondelka 220 ml mleka oraz około 100 ml zaparzonej kawy. Następnie dodajcie 3 łyżeczki syropu klonowego i odrobinę przyprawy do piernika. Całość podgrzejcie.

Kawę przelejcie do dużego kubka, a na wierzch nałóżcie bitą śmietanę. Pokruszcie też jednego pierniczka i wsypcie do kawy, a drugiego włóżcie do niej w całości. Pamiętajcie jednak, że taki napój jest bardzo kaloryczny, więc nie polecamy wam pić więcej niż jedną porcję dziennie.

Typowo jesienne przyprawy: do kawy, herbaty lub mleka

Przyprawy korzenne są niezwykle popularne w okresie jesieni i zimy, ponieważ dodają głębi smaku do różnych napojów. Oto kilka z nich:



Cynamon – to klasyk jesieni i zimy. Choć kojarzymy go głównie z deserami, to dodaje też słodkiej, lekko pikantnej nuty do napojów.

– to klasyk jesieni i zimy. Choć kojarzymy go głównie z deserami, to dodaje też słodkiej, lekko pikantnej nuty do napojów. Goździki – to jedna z najbardziej charakterystycznych przypraw korzennych, mają intensywny i wyrazisty smak.

– to jedna z najbardziej charakterystycznych przypraw korzennych, mają intensywny i wyrazisty smak. Imbir – ma intensywny smak i lekko pikantny charakter. Doskonale sprawdza się w herbatach, ale też innych napojach.

– ma intensywny smak i lekko pikantny charakter. Doskonale sprawdza się w herbatach, ale też innych napojach. Anyż – jest bardzo wyrazistą i intensywną przyprawą. Dodaje charakterystycznego smaku grzanym napojom, takim jak piwo czy wino.

– jest bardzo wyrazistą i intensywną przyprawą. Dodaje charakterystycznego smaku grzanym napojom, takim jak piwo czy wino. Kardamon – to przyprawa o bogatym, intensywnym aromacie z nutą cytrusową.

– to przyprawa o bogatym, intensywnym aromacie z nutą cytrusową. Wanilia – dodaje słodyczy i delikatności do napojów. Możecie użyć ekstraktu waniliowego lub laski wanilii.

