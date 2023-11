To najsmaczniejszy koktajl na płaski brzuch, jaki piłam. W roli głównej orzeźwiające pomelo

Koktajle odchudzające z owoców lub warzyw to świetny dodatek do diety odchudzającej z racji ich wartości odżywczej i niskiej zawartości kalorii. Kombinacja świeżych owoców lub warzyw dostarczy też organizmowi niezbędnych składników odżywczych, takich jak witaminy, minerały i błonnik, wspierając tym samym proces odchudzania. Co więcej, takie koktajle często są naprawdę pyszne w smaku. Możecie postawić na zielony koktajl na odchudzanie, który doda energii lub wybrać jesienny koktajl odchudzający z kardamonem. Mamy dla was również orzeźwiający napój, w którym główną rolę odgrywa pomelo oraz ananas.

Jak zrobić odchudzający koktajl z pomelo i ananasem? Przepis

Koktajl z ananasa i pomelo to świetny pomysł na przekąskę dla osób, które są na diecie odchudzającej. Napój ten przyspieszy przemianę materii, ale też zwiększy uczucie sytości, co skutecznie uchroni przed podjadaniem między posiłkami. Zrobienie tego koktajlu jest banalnie proste i zajmie wam dosłownie kilka minut.

Przepis: Koktajl z pomelo i ananasa Ten koktajl pomoże w walce z nadprogramowymi kilogramami, ale będzie też niezwykle smakowitą przekąską. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Liczba porcji 1 Składniki pół plasterka cytryny,

1 duże pomelo,

pół ananasa,

3 listki mięty,

opcjonalnie: kilka kostek lodu. Sposób przygotowania Obierzcie i pokrójcie owoceNajpierw obierzcie i pokrójcie owoce w kostkę, a następnie przełóżcie je do blendera. Dodajcie wtedy też kostki lodu, jeśli chcecie, żeby wasz koktajl był chłodniejszy. Zmiksujcie całośćZblendujcie całość, a następnie rozlejcie koktajl do szklanek. Udekorujcie go również listkami mięty oraz połową plasterka z cytryny.

Warto jednak pamiętać, że żaden pojedynczy produkt, koktajl lub dietetyczna przekąska, nie zapewni automatycznej utraty wagi. Odchudzanie najczęściej wymaga zmiany nawyków żywieniowych, regularnej aktywności fizycznej i utrzymania równowagi kalorycznej.

Pomelo – odchudzający składnik koktajlu

Pomelo kryje w sobie miąższ, który „wysysa” tłuszcz, a więc śmiało możecie sięgać po nie, jeśli chcecie zachować szczupłą sylwetkę. Będzie też idealne jako składnik koktajlu odchudzającego. Pomelo ma stosunkowo niską zawartość kalorii w porównaniu z innymi owocami. Dzięki temu można je spożywać w większych ilościach bez przekraczania limitu kalorii. W 100 g tego owocu jest tylko 38 kalorii.

Pomelo jest także bogate w błonnik, który zapewnia uczucie sytości, ale poprawia także perystaltykę jelit. Owoc ten w większości (88 procent) składa się z wody, przez co świetnie nawadnia – jest to szczególnie ważne, gdy chcemy pozbyć się nadprogramowych kilogramów.

Ananas również pomoże uporać się z dodatkowymi kilogramami

Ananas, podobnie jak pomelo, również jest niskokaloryczny – w 100 g świeżego owocu znajduje się około 50 kcal. Można więc bez wyrzutów sumienia cieszyć się smakowitą słodyczą tego owocu, bez dostarczania dużej ilości kalorii. Ananasy są także bogate w liczne minerały, witaminy oraz przeciwutleniacze. Dodatkowo ananas składa się głównie z wody, co pomaga w zachowaniu uczucia sytości po spożyciu, a jednocześnie dostarcza organizmowi płynów. Ważne jest również, że owoc ten zawiera błonnik, co sprzyja dobremu trawieniu, reguluje pracę jelit i po jego zjedzeniu uczucie „pełności” towarzyszy nam przez dłuższy czas. Ananas ma także niski indeks glikemiczny, dzięki czemu nie powoduje gwałtownych wzrostów poziomu cukru we krwi, co z kolei może być pomocne w kontrolowaniu apetytu.

Pamiętajcie jednak, że wszystko należy jeść z umiarem. Spożywanie ananasa w nadmiarze może prowadzić do podrażnienia jamy ustnej ze względu na zawarty w nim enzym zwany bromelainą, który może działać drażniąco na błony śluzowe (przy koktajlu według naszego przepisu wam to nie grozi).

