Rozgrzewający napój z żurawiny. Nie wyobrażam sobie bez niego jesiennych i zimowych wieczorów

Prosty pomysł na napój żurawinowy zobaczyłam kiedyś scrollując kulinarne profile na Instagramie. I od razu pobiegłam do warzywniaka kupić czerwone kulki żurawiny (już sam ich widok zawsze wprawia mnie w dobry nastrój i kojarzy się z bożonarodzeniowym klimatem). Teraz po prostu nie wyobrażam sobie jesieni i zimy bez tego napoju. I co najważniejsze – tu nie musisz trzymać się ściśle żadnych przepisów: dodaj do swojego napoju to, co najbardziej lubisz.

Jak zrobić napój z żurawiny?

Podam ci moje proporcje i mój ulubiony skład napoju żurawinowego. To 200 g żurawiny, jedno jabłko, 1,5 litra wody, dwie laski cynamonu, a do tego miód, plastry pomarańczy i świeży imbir. Najpierw gotuję przez 15 minut żurawinę, jabłko i cynamon w wodzie. Po tym czasie odcedzam wszystko i podaję gotowy, gorący napój z miodem, plasterkami świeżego imbiru i plastrami pachnącej pomarańczy (obowiązkowo ze skórką!). To moja ulubiona wersja, ale nie jest jedyna.

RADA: żurawina może mieć lekką goryczkę, mi ona nie przeszkadza, ale można się jej w łatwy sposób pozbyć, przemrażając owoce przez kilka godzin.

Co dodać do napoju z żurawiny?

Do napoju z żurawiny będą pasowały wszystkie korzenne przyprawy. Ja kocham cynamon, ale możesz oprócz niego dorzucić też gwiazdkę anyżu, kilka goździków czy kardamon. Do napoju można też dodać odrobinę chili. Jeśli chcesz więcej słodyczy – gotuj żurawinę z rozciętą laską wanilii (też bardzo lubię taką wersję). Do żurawinowego napoju świetnie pasuje także świeży rozmaryn – wystarczy dodać jedną gałązkę (napój można też podać w szklance z gałązką rozmarynu).

Napój z żurawiny podawaj tak, jak wszystkie zimowe herbaty – z mnóstwem pachnących i rozgrzewających dodatków: plasterkami cytrusów, imbirem, miodem lub syropem malinowym, korzennymi przyprawami. Już sam widok dzbanka, garneczka czy kubka z czerwonym napojem i tymi wszystkimi dodatkami sprawia, że w środku robi się jakoś cieplej i lepiej. Napój z żurawiny można przygotować też w wersji dla dorosłych i dodać do niego wino lub inny alkohol. Napój z żurawiny oczywiście można pić także na zimno.

Czytaj też:

Najprostszy przepis na babeczki jogurtowe, jaki znam. Nie potrzeba ani miksera, ani wagiCzytaj też:

Upiekłam słynne lemon crinkle cookies. Sprawdzony przepis na cytrynowe popękane ciasteczka