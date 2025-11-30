Ten deser z PRL-u jem do dziś. Szczypta cynamonu poprawia cukier, wspiera serce i pamięć

Kogel-mogel to dla wielu osób smak dzieciństwa. Prosty przysmak na bazie żółtek i cukru pudru w PRL-u zastępował słodycze. Kremowy i lekki jak puch deser nie ma sobie równych. A jednak istnieje prosty sposób, by wznieść go na jeszcze wyższy poziom – zarówno jeśli chodzi o smak, jak i wartości odżywcze. Zastosuj jeden banalny patent, a stanie się prozdrowotną „bombą”.

Jak odmienić kultowy przysmak z czasów PRL-u?

Nie wymaga to żadnych skomplikowanych zabiegów. Wystarczy do klasycznej bazy – czyli żółtek połączonych z cukrem – dodać szczyptę cynamonu cejlońskiego. Ta przyprawa – jak dowodzą przeprowadzone badania – ma ogromny prozdrowotny potencjał, między innymi w leczeniu oraz profilaktyce cukrzycy typu drugiego. Przypominają o tym ekspertki z Lublina – Katarzyna Kaławaj z Zakładu Wirusologii i Immunologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Kinga Lemieszek z Zakładu Biologii Medycznej Instytutu Medycyny Wsi:

Wykazano, że u osób cierpiących na cukrzycę typu II cynamon normalizuje poziom glukozy we krwi. Udowodniono również, że cynamon, obniżając stężenie hemoglobiny glikowanej, zmniejsza ryzyko wystąpienia powikłań towarzyszących cukrzycy typu II, m.in. makroangiopatii, retinopatii oraz nefropatii [czyli uszkodzenia nerek i siatkówki oka – przyp. red.] – podkreślają w artykule pod tytułem „Prozdrowotne właściwości cynamonu”.

Cytowane autorki zaznaczają również, że cynamon i zawarte w nim naturalne związki mogą wspierać pracę układu krążenia, obniżać ciśnienie tętnicze krwi, hamować proces sklejania się płytek krwi i zwężania naczyń krwionośnych. Dlatego może odegrać ważną rolę w zapobieganiu miażdżycy. Warto też pamiętać, że cynamon ma właściwości antyoksydacyjne. Zwalcza wolne rodniki, redukuje stany zapalne i chroni komórki przed uszkodzeniem.

Rozważa się również możliwość wykorzystania cynamonu w leczeniu Alzheimera, dzięki zdolności ekstraktu cynamonowego do hamowania agregacji białek tau i β-amyloidu oraz rozkładu już istniejących złogów. Na uwagę zasługują również preparaty na bazie cynamonu. Wyciągi z kory cynamonowca wykorzystuje się jako składnik preparatów poprawiających trawienie – dodają badaczki w przywołanej pracy.

Dlaczego jeszcze warto jeść kogel-mogel z cynamonem?

Żółtka jaj również obfitują w składniki odżywcze. Zawierają między innymi białko, witaminy (A, D, B12) i cholinę. Warto zwrócić szczególną uwagę na ostatni z tych związków. Warunkuje bowiem funkcjonowanie organizmu na wielu różnych poziomach.

Cholina to jeden z ważniejszych składników diety. Szczególnie jeśli chodzi o wątrobę i jej zdrowie. Gdy brakuje choliny, a tak jest w przypadku wielu osób, może wystąpić niealkoholowe stłuszczenie wątroby. Objawy tej choroby są groźne dla zdrowia. Stłuszczona wątroba skutkuje takimi objawami jak zaburzenia snu, podwyższenie stężenia glukozy, uczucie zmęczenia i ogólne złe samopoczucie i wiele innych — zaznacza dietetyk dr Bartek Kulczyński w jednym z materiałów udostępnionych w sieci.

Jak zrobić kogel-mogel z cynamonem?

Przygotowanie deseru jest bardzo proste. Nie nastręczy ci większych trudności, jeśli będziesz przestrzegać kilku prostych wskazówek. Pamiętaj, by dokładnie umyć i sparzyć jajka przed użyciem. To pozwoli ograniczyć ryzyko związane z salmonellą. Nie przesadzaj z cynamonem. Jego nadmiar może sprawić, że deser stanie się gorzki. Traktuj kogel-mogel jako okazjonalny przysmak, a nie stały element diety.

Przepis: Kogel-mogel z cynamonem Ten deser to hit PRL-u. Jeden dodatek sprawia, że ten przysmak „wskakuje” na wyższy poziom. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 229 Składniki 2 świeże żółtka

1–2 łyżki drobnego cukru lub cukru pudru

szczypta mielonego cynamonu

szczypta soli Sposób przygotowania Szykowanie jajekUmyj dokładnie jaja, rozdziel żółtka od białek. Nie wyrzucaj białek. Możesz je później wykorzystać na przykład do zrobienia bezy. Łączenie składnikówW misce umieść żółtka, cukier i szczyptę soli. Ubijaj mikserem (lub rózgą) przez około 2-3 minuty, aż masa będzie jasna, kremowa i podwoi objętość.Dodaj cynamon. Delikatnie wymieszaj całość. Podawanie deseruPrzełóż deser do pucharka lub małej szklanki. Możesz podawać kogel-mogel od razu lub lekko schłodzić go w lodówce. Jeśli chcesz, udekoruj deser cynamonem.

