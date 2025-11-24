Ani szynka, ani ser. Do kanapek zrób to smarowidło. Nie uwierzysz, jak genialnie smakuje
Dodano: 
Kanapki z pastą z cukinii
Kanapki z pastą z cukinii Źródło: Shutterstock / Elenglush
Warto otwierać się na nowe smaki i wychodzić ze swojej kulinarnej rutyny. Świetną alternatywą dla sera czy szynki jako dodatku do kanapek jest pyszna pasta z cukinii. Zobacz, jak ją przygotować.

Pasty kanapkowe są świetnym zamiennikiem tradycyjnych dodatków, takich jak szynka czy ser. Kremowa konsystencja sprawia, że dobrze sprawdzi się też jako alternatywa masła. Co więcej, ten dodatek można przygotować w wielu ciekawych wariantach. Choć najpopularniejsze są smarowidła przyrządzone z jajek czy ryb, to ja jestem miłośniczką warzywnych past. Są niezwykle smaczne, a do tego pełne zdrowia.

Jak zrobić pyszną i zdrową pastę kanapkową? Prosty przepis

Moją ulubioną jest ta przygotowana z cukinii, z dodatkiem odrobiny cebuli i koncentratu pomidorowego. Jest lekka, a jednocześnie wyjątkowo aromatyczna. Delikatna cukinia łączy się z wyrazistą, lekko słodkawą cebulą i intensywnym smakiem pomidorów.

Przepis: Pasta kanapkowa z cukinii

Ta pasta jest nie tylko niezwykle smaczna, ale też naprawdę bardzo zdrowa.

Kategoria
Dodatek
Rodzaj kuchni
Tradycyjna
Czas przygotowania
25 min.
Liczba porcji
4
Liczba kalorii
57 w każdej porcji

Składniki

  • 1 średnia cukinia
  • 2 małe cebule
  • oliwa lub olej do smażenia
  • sól i pieprz do smaku
  • mały kawałek ostrej papryczki
  • duża łyżka koncentratu pomidorowego
  • łyżeczka cukru

Sposób przygotowania

  1. Duszenie warzywaCebule pokrój w drobną kostkę i zeszklij na niewielkiej ilości oleju. Cukinię obierz, zetrzyj na tarce, a następnie dodaj do podsmażonej cebuli. Duś razem, aż cukinia zmięknie, a nadmiar soku odparuje.
  2. Mieszanie składnikówGdy warzywa osiągną konsystencję papki, dodaj koncentrat pomidorowy, pokrojoną ostrą papryczkę, sól, pieprz i cukier. Dokładnie wymieszaj i dopraw do smaku. Jeśli chcesz, by pasta była gładsza, możesz ją lekko zblendować lub rozgnieść.

Idealnie sprawdzi się zarówno jako smakowity dodatek do chleba, jak i dip do warzyw.

Inne pomysły na smarowidło do chleb

Doskonale smakuje też pasta z pieczonej papryki i sera feta. Otrzymasz wyrazisty i kremowy dodatek do pieczywa o śródziemnomorskim charakterze. Doskonałą kompozycję stworzysz też, łącząc białą fasolę z czosnkiem i rozmarynem. Jeśli chcesz postawić jednak na coś bardziej zwyczajnego – przygotuj smarowidło z awokado z odrobiną limonki i kolendry. Świetnie smakują też ugotowane i rozdrobnione jajka z majonezem, posiekanym szczypiorkiem, doprawione solą i pieprzem. Możesz też zrobić szybką i zdrową pastę z tuńczyka.

Dlaczego warto jeść cukinię?

Cukinia jest nie tylko pysznym warzywem, ale też niskokalorycznym, dlatego będzie odpowiednia nawet dla osób, które walczą z nadprogramowymi kilogramami. W 100 g jest około 16 kcal. Jest także lekkostrawna, a więc nie obciąża naszego układu pokarmowego. Dodatkowo dostarcza cennych witamin i minerałów. Jest źródłem magnezu, żelaza, potasu, ale też witamin: A, C, B1 oraz K. Cukinia ma również wysoką zawartość wody, dzięki czemu wspomaga prawidłowe nawodnienie organizmu. Dodatkowo dzięki błonnikowi pokarmowemu wspiera trawienie i może przyczyniać się do regulacji poziomu cukru we krwi. Zobacz jednak, jakiej cukinii nie jeść, bo możesz sobie zaszkodzić.

Opracowała:
Źródło: Odżywianie WPROST.pl