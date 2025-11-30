Ta zielona zupa świetnie działa na ciśnienie. A jeden zdrowy ser sprawia, że smakuje obłędnie

Jedzenie zup to doskonały sposób na dostarczenie organizmowi niezbędnych składników odżywczych. Zazwyczaj są przygotowane na bazie warzyw, a więc to dobry patent na „przemycenie” ich do swojego jadłospisu w większej ilości. Dodatkowo są one lekkostrawne i dość łatwe w przygotowaniu. Moją ulubioną stała się ostatnio zupa brokułowa.

Prosty przepis na zupę brokułową

Zupa brokułowa jest nie tylko smaczna, ale też niezwykle zdrowa. Na łamach czasopisma „BMC Medicine” zostało opublikowane badanie, które dotyczyło wpływu warzyw kapustnych, takich jak brokuły, kapusta, kalafior i brukselka, na obniżenie ciśnienia krwi. Okazuje się, że u osób, które spożywały dwie miski zielonej zupy w ciągu dnia, bogatej w warzywa kapustne, w tym między innymi w brokuły, zaobserwowano obniżenie ciśnienia krwi w porównaniu do grupy kontrolnej. U tych osób zauważono również spadek poziomu trójglicerydów, co jest korzystne dla zdrowia serca i naczyń krwionośnych. Badanie trwało dwa tygodnie.

Przepis: Zupa brokułowa Ta zupa jest banalnie prosta w przygotowaniu, smaczna i niezwykle zdrowa. Składniki 1 średni brokuł

1 cebula

2 ząbki czosnku

1 ziemniak (opcjonalnie)

1 litr bulionu warzywnego lub drobiowego

1 szklanka śmietany 30%

ól, pieprz do smaku

1 łyżka masła lub oleju do smażenia Sposób przygotowania Przygotowanie warzywBrokuł podziel na różyczki, cebulę i czosnek drobno posiekaj. Ziemniak obierz i pokrój w kostkę (jeśli używasz). Smażenie cebuliW dużym garnku rozgrzej masło lub olej. Dodaj cebulę i czosnek, smaż przez 2-3 minuty, aż cebula stanie się miękka. GotowanieDo garnka dodaj ziemniaki (jeśli używasz) i bulion. Gotuj przez 10 minut, aż ziemniaki staną się miękkie. Następnie dodaj brokuł i gotuj przez kolejne 5-7 minut, aż będzie miękki. BlendowanieZblenduj zupę na gładką, kremową konsystencję. WykończenieWlej śmietanę, dopraw solą, pieprzem. Dobrze wymieszaj, podgrzewaj jeszcze przez chwilę na małym ogniu, ale nie gotuj.

Zdrowy dodatek do zupy brokułowej

Do tej zupy, ale też do wielu innych dań, często dodaję odrobinę parmezanu. To zdrowy i smaczny dodatek, który jeszcze bardziej wzbogaca smak całego dania. Jego jedzenie dobrze działa także na cały organizm. Ten twardy, długodojrzewający ser ma działanie prebiotyczne, wspiera odporność oraz trawienie. Jest to też świetne źródło białka, ponieważ w 100 gramach znajduje się około 35-38 gramów tego składnika. Zawiera on wszystkie niezbędne aminokwasy, a do tego jest dobrze przyswajalny. Ser ten jest również bogaty w wapń, żelazo i cynk. Jego spożywanie korzystnie wpływa również na naszą mikroflorę jelitową.

Dziennie można zjeść około 30 gramów parmezanu. Jest to optymalna ilość. Warto jednak trzymać się właśnie jej, ponieważ ten ser jest dość kaloryczny. Oczywiście okazjonalnie możemy zjeść więcej, jednak lepiej nie robić tego zbyt często.

