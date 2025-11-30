Myślisz, że miód i brązowy cukier są zdrowe? Dietetyczka wskazuje 3 zamienniki, które naprawdę robią różnicę

Eksperci od dawna apelują, by ograniczyć udział białego cukru w diecie. To najlepsze, co można zrobić dla zdrowia. Nadmiar sacharozy działa jak cichy sabotażysta. Gwałtownie podnosi poziom glukozy we krwi, zaburza apetyt, nasila ochotę na szybkie przekąski i negatywnie wpływa na stan skóry. Powoduje też spadki energii w ciągu dnia. Dietetycy podkreślają, że nie chodzi o całkowitą eliminację słodkiego smaku (bo to mało realne i często frustrujące), ale o świadome wybory żywieniowe. Obecnie na rynku można znaleźć mnóstwo różnych alternatyw dla klasycznej sacharozy. Wielość produktów nie ułatwia podjęcia decyzji. Pomóc może natomiast „ściągawka” przygotowana przez dietetyczkę Joannę Kryształ, która stworzyła autorski ranking zamienników białego cukru. Zobacz, co znalazło się na pierwszym miejscu.

Te zamienniki białego cukru stosuj ostrożnie!

Na ostatniej – szóstej – pozycji uplasował się brązowy cukier. Tylko udaje zdrowszą alternatywę dla swojego białego odpowiednika. To wciąż zwykła sacharoza tylko o innym kolorze. Podnosi stężenie glukozy we krwi i dostarcza sporej dawki „pustych kalorii”. Różnice między białym a brązowym cukrem są tak minimalne, że w zasadzie nieistotne. „Oczko” wyżej znalazł się syrop klonowy. Ma ciekawy, naturalny smak, który dobrze komponuje się z różnymi deserami. Zawiera jednak dużo sacharozy. Ma też całkiem dużo kalorii (około 60 kcal na łyżkę stołową). „Trochę wartości nie ratuje sytuacji, więc używaj go »z głową«” – radzi Joanna Kryształ w opublikowanym nagraniu.

Czwartą lokatę zajmuje miód. W jego składzie zajdziemy antyoksydanty, enzymy i pewne ilości makroskładników. Należy jednak zaznaczyć, że jedna porcja tego słodzidła ma więcej kalorii niż taka sama ilość białego cukru. Warto więc stosować go z umiarem, na przykład jako dodatek do herbaty.

Jakie zamienniki cukru poleca dietetyczka?

Trzecie miejsce w rankingu stworzonym przez ekspertkę należy do erytrytolu. Wyróżnia się praktycznie zerową kalorycznością (ok. 24 kcal/100 g). Nie podnosi poziomu glukozy we krwi. Nie wpływa na insulinę i nie powoduje próchnicy. „Minusy? Mniej słodki — trzeba użyć więcej, a przy nadmiarze może powodować dolegliwości żołądkowo-jelitowe” – podkreśla dietetyczka. Drugą pozycję w zestawieniu zajmuje stewia. Jest naturalna i nawet trzysta razy słodsza od białego cukru. Nie dostarcza organizmowi kalorii. Nie wpływa na poziom cukru w organizmie. Wspaniale sprawdza się na diecie redukcyjnej. To też świetne rozwiązanie dla osób z insulinoopornością. Może jednak pozostawiać po sobie lekki posmak goryczki, co nie każdemu odpowiada.

Najlepiej w rankingu wypada natomiast ksylitol. Smakuje prawie tak samo jak biały cukier. Ma 40 procent mniej kalorii (ok. 240 kcal/100 g) i niski indeks glikemiczny. Poza tym wspiera zdrowie jamy ustnej. Spożywany w dużych ilościach może powodować wzdęcia.

