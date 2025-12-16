Sprawdziła skład gotowych mas makowych. Katarzyna Bosacka mówi wprost, co lepiej zrobić

Masa makowa jest niezastąpionym składnikiem wielu potraw, które podaje się podczas świąt Bożego Narodzenia. Wypełnia tradycyjne makowce i strucle. Jest także używana do ciasteczek, babek i innych świątecznych wypieków. Przygotowuje się z nią też tradycyjną kutię. Często sięgamy wtedy po gotowe masy makowe, które można dostać w niemal każdym supermarkecie. Czy to jednak dobry wybór? Ten produkt „wzięła pod lupę” specjalistka od zdrowego odżywiania Katarzyna Bosacka.

Czy kupować gotowe masy makowe?

Katarzyna Bosacka w opublikowanym nagraniu zauważyła, że w sklepach pojawiły się już gotowe masy makowe.

Kiedy je kupujemy, warto sprawdzić, ile w środku mają maku. Niestety, zwykle tego maku jest niewiele, bo 21–22 procent. Jeśli jest 28 procent, to jest już naprawdę super produkt – powiedziała specjalistka od zdrowego odżywiania.

Kolejną kwestią, na którą powinniśmy zwrócić uwagę, są sztuczne dodatki. W wielu takich produktach znajduje się sztuczny miód, ale też syrop glukozowo-fruktozowy czy cukier. Z kolei bakalii i orzechów jest mało.

Powiem wam szczerze: ja nigdy nie korzystam z gotowych mas makowych. Tylko kupuję 100-procentowy mak, który jest dwukrotnie lub trzykrotnie mielony. Zalewam gorącym mlekiem, dodaję miód, bakalie takie, jakie lubię i już – mam gotową masę makową – powiedziała.

Jakie właściwości ma mak?

Mak jest cennym źródłem wielu składników odżywczych, między innymi witamin z grupy B, wapnia, fosforu, potasu i magnezu. Zawiera również dużo białka, które jest niezbędne dla naszego organizmu. Charakteryzuje się dużą zawartością błonnika pokarmowego, który wspiera pracę jelit. Jednak trzeba pamiętać o tym, że jedzony w dużych ilościach może wywołać odwrotny efekt, gdyż jest dość ciężkostrawny. Do tego jest kaloryczny (525 kcal/100 g) i zawiera dużo tłuszczów, więc należy spożywać go z umiarem.

Dużą zaletą maku jest to, że ma właściwości antyoksydacyjne. Pochodzą one z zawartych w nim tokoferoli i tokotrienoli. Regularne spożywanie tego składnika wiąże się więc z prewencją chorób sercowo-naczyniowych i metabolicznych. Warto więc jeść go przez cały rok, a nie tylko w okresie świąt Bożego Narodzenia.

