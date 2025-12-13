Na święta porzuciłam makowiec i sernik. Te kulki mocy robię w pół godziny i znikają szybciej niż pralinki

Te kulki mocy powstają „z niczego”, a smakują jak najlepsze świąteczne pralinki. Są pyszne, wilgotne i niezwykle aromatyczne. W dodatku pięknie wyglądają, zwłaszcza w otoczeniu innych bożonarodzeniowych przysmaków. Gdy pojawiają się na stole, znikają w pierwszej kolejności. Pierniki, makowce, serniki i inne wypieki przegrywają z nimi w rankingu popularności. Zobacz, jak je zrobić i zaskocz swoich gości. Gwarantuję, że zachwytom nie będzie końca.

Jak zrobić świąteczne kulki mocy?

Deser bazuje na trzech składnikach, które kojarzą się z domową kuchnią i świętami. To połączenie maku, daktyli oraz mleka kokosowego. Gęsta, aromatyczna masa po schłodzeniu zmienia się w idealnie plastyczną masę, z której bez trudu da się uformować aromatyczne kulki. Każda z nich może smakować nieco inaczej. Wszystko zależy od tego, jakiego składnika użyjesz do obtoczenia przysmaków.

Przepis: Kulki makowe To świąteczny deser bez pieczenia. Świetnie smakuje i efektownie wyglada. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradcyjna Czas przygotowania 30 min. Czas gotowania 2 godz. Liczba porcji 18 Liczba kalorii 115 w każdej porcji Składniki 200 g maku

80 g daktyli bez pestek

400 ml mleka kokosowego bez cukru

30 g drobnych rodzynek

20 g kandyzowanej skórki pomarańczowej Dodatkowo: składniki do obtoczenia kulek (mak, kakao, wiórki kokosowe itp.) Sposób przygotowania Robienie masy makowejZagotuj mleko kokosowe. Dodaj do niego mak i posiekane daktyle. Gotuj całość do momentu aż większość płynu wyparuje. Przełóż masę do szklanego naczynia i poczekaj aż wystygnie. Następnie wstaw ją do lodówki na 2-3 godziny, a najlepiej całą noc. Zalej skórkę pomarańczową i rodzynki niewielką ilością wody i wstaw do lodówki na 2-3 godziny. Wykańczanie deseruZmiksuj masę makowo-daktylową. Dodaj odsączoną skórkę pomarańczową z rodzynkami. Całość wymieszaj. Uformuj z masy kulki i obtocz je w wybranym składniku.

Rada: Gotowe kulki mocy przechowuj w lodówce. Na drugi dzień są jeszcze smaczniejsze.

W czym obtoczyć świąteczne kulki mocy?

To, jak finalnie będą wyglądać świąteczne kulki mocy, zależy wyłącznie od twojej fantazji. Gładka, zwarta masa makowa jest jak kulinarne „płótno”. Na jego bazie możesz stworzyć zupełnie różne, małe deserowe arcydzieła. Jeden przysmak obtocz w ciemnym kakao bez dodatku cukru. Dzięki temu będzie przypominać klasyczną truflę. Do stworzenia drugiej „panierki” wykorzystaj zmielony mak. W ten sposób zaznaczysz, z czego powstały te wyjątkowe „praliny”. Nic nie stoi również na przeszkodzie, by sięgnąć po inne rozwiązania. Dobrze sprawdzą się na przykład:

wiórki kokosowe,

posiekane orzechy,

podprażone płatki migdałów,

pokruszone pistacje,

płatki owsiane.

Jeśli chcesz, możesz też po prostu oblać kulki roztopioną czekoladą. Najlepiej sprawdzi się jej gorzki wariant o wysokiej zawartości kakao (minimum 70 procent).

