Seniorzy powinni pamiętać o tej przekąsce. Już garść dziennie dba o serce, jelita i cukier

Zazwyczaj przypominamy sobie o nich dopiero w Święta Bożego Narodzenia. Na co dzień omijamy je w sklepie szerokim łukiem. Uchodzą za kaloryczne, pełne cukru i niezdrowe. Tymczasem prawda jest zupełnie inna. Jak dowodzą przeprowadzone badania, ta owiana złą sławą przekąska może wspomóc funkcjonowanie organizmu na wielu różnych poziomach. Powinni o niej pamiętać przede wszystkim seniorzy. Sprawdź dlaczego.

Jaka przekąska służy seniorom?

Mowa o rodzynkach, czyli suszonych winogronach. Wykorzystuje się je przede wszystkim jako dodatek do deserów, na przykład makowców, serników czy ciast drożdżowych. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z faktu, że to nie tylko pyszna, ale i pełnowartościowa przekąska, która wspiera funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego. Przekonali się o tym między innymi amerykańcy eksperci – James W. Anderson, Kathy M. Weiter, Amber L. Christian, Michelle B. Ritchey oraz Harold E Bays. Naukowcy przeprowadzili pewien „eksperyment”. Chcieli zrozumieć jak spożywanie rodzynek wpływa na organizm.

Regularne spożywanie rodzynek może sprzyjać lepszej kontroli poziomu cukru we krwi oraz obniżać czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, w tym ciśnienie tętnicze – czytamy w artykule pod tytułem „Raisins compared with other snack effects on glycemia and blood pressure: a randomized, controlled trial”.

Z kolei z pracy „Raisins and additional walking have distinct effects on plasma lipids and inflammatory cytokines” dowiadujemy się, że włączenie suszonych rodzynek do diety ma związek z obniżeniem poziomu „złego cholesterolu” we krwi, zmniejszeniem markerów stanu zapalnego, a także poprawą stanu naczyń krwionośnych. Do niezwykle ciekawych wniosków doszli również autorzy opracowania pod tytułem „Effect of sun-dried raisins on bile acid excretion, intestinal transit time, and fecal weight: a dose-response study”.

Badali oni wpływ rodzynek na masę stolca, zawartość kwasów żółciowych w kale oraz czas, jaki mija od zjedzenia posiłku do momentu jego wydalenia z organizmu. Wprowadzenie owoców do diety sprawiło, jelita zaczęły pracować szybciej, a wypróżnianie stało się łatwiejsze. Co więcej, spadł poziom kwasów żółciowych w kale badanych. Substancje te mogą podrażniać jelito i zwiększać ryzyko raka jelita grubego.

Dlaczego rodzynki są tak ważne dla seniorów?

Choroby serca i naczyń krwionośnych stanowią dziś najczęstsze przyczyny hospitalizacji i zgonów w grupie seniorów. Z wiekiem rośnie ciśnienie tętnicze, zmienia się profil lipidowy, a organizm coraz gorzej radzi sobie przewlekłym stanem zapalnym. Właśnie dlatego rodzynki powinny znaleźć się w diecie seniorów, przy czym nie należy przesadzać z ich ilością.

Trzeba bowiem pamiętać, że to nadal bogate źródło cukrów prostych, których nadmiar nie służy zdrowiu. Już jedna mała garść suszonych winogron dziennie (20-30 gramów), może uruchamiać te same mechanizmy, które zaobserwowali naukowcy, czyli lepszą pracę jelit, mniejsze wahania poziomu cukru i lepszą pracę układu sercowo-naczyniowego. Kluczem do sukcesu jest w tym przypadku regularność podejmowanych działań.

