Do owsianki zawsze dorzucam pół łyżeczki. Smak lepszy, a organizm szybko to odczuwa

Wiele osób na śniadanie wybiera owsiankę. Jest niezwykle zdrowa, a do tego bardzo prosta i szybka w przygotowaniu. Można jeść ją na wiele sposobów, dlatego trudno o to, by się znudziła. Świetnie smakuje „na słodko”, na przykład z dodatkiem świeżych owoców, jak i w wersji wytrawnej (choć ta jest znacznie mniej popularna). Gdy przygotowuję ją w słodkiej odsłonie, zawsze dodaję do niej jeden, bardzo zdrowy produkt, który też świetnie podbija smak owsianki.

Zdrowy dodatek do owsianki

Chodzi o kakao. Pamiętaj jednak, by nie przesadzić z ilością tego składnika. Pół łyżeczki w zupełności wystarczy. Nie wszyscy o tym wiedzą, ale poza właściwościami smakowymi regularne spożywanie tego produktu świetnie wpływa na nasze zdrowie. Jest to potężny superfood, a jego główną zaletą jest duża zawartość polifenoli (dokładnie flawonole). Ma więc działanie antyoksydacyjne. Oznacza to, że chroni komórki przed stresem oksydacyjnym, a co za tym idzie – szybszym starzeniem się, które on powoduje, i wyższym ryzykiem wielu chorób przewlekłych.

Regularne spożywanie tego produktu poprawia też funkcje poznawcze. W praktyce oznacza to, że może przyczyniać się do lepszej koncentracji, pamięci, a także mniejszego ryzyka wystąpienia chorób neurodegeneracyjnych. Co więcej, kakao zawiera teobrominę (łagodny stymulant) oraz związki wpływające na wydzielanie serotoniny i dopaminy, co naturalnie poprawia samopoczucie. Prawdziwe kakao powinno mieć w składzie 100% kakao. Unikaj produktów typu „instant”, które zawierają głównie cukier, emulgatory i aromaty.

Jakie właściwości mają płatki owsiane?

Płatki owsiane to jeden z najpopularniejszych superfood. Zawierają między innymi beta-glukan, czyli rodzaj rozpuszczalnego błonnika. Przyczynia się on między innymi do redukcji cholesterolu, ale to nie wszystko. Błonnik pokarmowy sprawia też, że czujemy się dłużej syci, dlatego owsianka świetnie sprawdza się między innymi na śniadanie. Te płatki są też idealnym wsparciem w procesie redukcji masy ciała. Wspomniany błonnik wspiera pracę jelit, ale jest też „pożywką” dla dobrych bakterii jelitowych, co z kolei przekłada się też na wyższą odporność organizmu.

Płatki owsiane są również bogate w witaminy z grupy B, które wspierają prawidłową pracę układu nerwowego. To też źródło magnezu, żelaza, cynku i fosforu.

