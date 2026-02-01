Ten deser zrobisz w 7 minut z kilku składników. Klasyk, który poprawi ci humor

Często w weekendy nachodzi nas ochota na „coś słodkiego”. Nie każdemu jednak chce się spędzać kilka godzin w kuchni, by przygotować domowe wypieki lub desery. Skomplikowane receptury i wizja sterty naczyń w zlewie, skutecznie potrafi odebrać zapał. W takiej sytuacji warto więc sięgnąć po szybkie i proste przepisy.

Przepis na ekspresowy deser

W zimowy dzień humor zawsze poprawia mi słodka przekąska. Ponieważ nie za bardzo lubię piec, przyrządzam wtedy prosty deser, który przypomina tiramisu. Robi się go błyskawicznie, a smakuje naprawdę obłędnie. To mój popisowy smakołyk i zawsze każdy pyta, czy może prosić o dokładkę. Nawet jeśli nie masz doświadczenia w robieniu tiramisu, to gwarantuję, że ze przyrządzeniem tej słodkiej przekąski nie będziesz mieć najmniejszych problemów.

Przepis: Ekspresowy deser tiramisu Ten deser pokocha każdy, kto go spróbuje. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Włoska Czas przygotowania 7 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 500 w każdej porcji Składniki 6-8 podłużnych biszkoptów

250 g serka mascarpone

120 ml śmietany 30 procent

2 łyżki cukru pudru

pół szklanki mocnej, wystudzonej kawy

2 łyżeczki kakao Sposób przygotowania Przygotowanie kremuDo jednej miski włóż zimne mascarpone, wlej zimną śmietankę i dodaj cukier puder. Ubijaj mikserem na wysokich obrotach, aż masa stanie się gęsta i sztywna. Uważaj, żeby nie „przebić” masy na masło – trwa to zazwyczaj ok. 2 minut. Moczenie biszkoptówBiszkopty przełam na pół, aby pasowały do pucharków. Zanurzaj je w kawie dosłownie na sekundę (jeśli potrzymasz dłużej, zrobi się z nich papka). Układanie warstwNa dno pucharków wyłóż namoczone biszkopty. Na nie nałóż grubą warstwę kremu. Powtórz operację: kolejna warstwa biszkoptów i reszta kremu na wierzch. Wierzch obficie oprósz kakao przez sitko.

Jak zrobić błyskawiczny deser tiramisu? Rady

Jeśli na przykład jesteś na diecie i chcesz przygotować wersję „light”, to zamiast śmietanki możesz użyć gęstego jogurtu greckiego lub skyru waniliowego. W ten sposób krem będzie jednak nieco mniej puszysty. Kompromisem dietetycznym jest wymieszanie go w proporcjach pół na pół z serkiem mascarpone. Na spód możesz dodać odrobinę startej gorzkiej czekolady dla kontrastu tekstur.

Jeśli biszkopty są twarde, użyj lekko ciepłej kawy – nasiąkną błyskawicznie. Jeśli są miękkie, kawa musi być zimna, żeby nie puściły wody. Zamiast maczać biszkopty (przez co mogą się rozpaść), możesz użyć pędzelka kuchennego.

Wierzch możesz posypać też czymś chrupiącym. Dobrze sprawdzą się pokruszone orzechy, płatki migdałów, granola albo resztki herbatników. Jeśli masz ochotę na odrobinę eksperymentów, to dodaj do deseru szczyptę gruboziarnistej soli. Doskonale przełamie słodycz. Ten patent sprawdzi się do czekoladowych i karmelowych smakołyków, a nawet podczas przygotowywania placuszków bananowych. To mój sprytny trik, by każdy zachwycał się smakiem deserów.

