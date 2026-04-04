Uchodzą za zdrowe, a mogą szkodzić wątrobie. Wiele osób sięga po nie codziennie

Na talerzu wyglądają niewinnie. Przyjemnie chrupią i mają złocistą skórkę. W wielu domach pojawiają się częściej, niż chcielibyśmy przyznać. Na pierwszy rzut oka mają wiele wartości odżywczych. Jeden szczegół sprawia jednak, że zaczynają poważnie szkodzić zdrowiu. Mało kto zdaje sobie z tego sprawę.

Jakie popularne produkty obciążają wątrobę?

Negatywny wpływ na zdrowie wywierają smażone warzywa, zwłaszcza te poddawane obróbce w głębokim tłuszczu. W tym przypadku problemem nie są same produkty, ale sposób, w jaki je przyrządzamy. Badacze nie mają co do tego najmniejszych wątpliwości. Przeprowadzone analizy dowodzą, że spożywanie smażonej żywności znacznie obciąża układ pokarmowy, a zwłaszcza wątrobę. Regularne włączanie warzyw z patelni do jadłospisu sprzyja stłuszczeniu narządu. Choroba rozwija się po cichu i długo nie daje żadnych objawów, ale może mieć bardzo poważne konsekwencje.

NASH [stłuszczeniowe zapalenie wątroby – przyp. red.] może prowadzić do marskości, niewydolności wątroby oraz raka wątroby. Liczne badania wykazały, że postęp włóknienia wiąże się ze skróceniem przeżycia – czytamy w jednym z artykułów opublikowanych na łamach czasopisma „Missouri Medicine” w 2018 roku.

Co więcej, spożywanie dużych ilości smażonych warzyw obfitujących w tłuszcz zwiększa ryzyko przybierania na wadze. To z kolei może prowadzić do wielu innych problemów zdrowotnych, takich jak na przykład zawał serca, udar mózgu, miażdżyca czy cukrzyca typu drugiego.

Dlaczego jeszcze warto unikać smażonych warzyw?

Długie lub wielokrotne smażenie w temperaturze 170-200 stopni Celsjusza prowadzi do utleniania kwasów tłuszczowych. Powstają wtedy między innymi aldehydy, nadtlenki, które mogą być toksyczne dla komórek i wywoływać stres oksydacyjny w organizmie, co dodatkowo obciąża wątrobę.

