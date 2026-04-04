Te ziemniaki nie tuczą. Prosty trik sprawia, że pomagają schudnąć

Ziemniaki uchodzą za jedne z najbardziej tuczących produktów. Dlatego wiele osób wykreśla je z jadłospisu, gdy przechodzi na dietę redukcyjną. Nie zdaje sobie sprawy, że popełnia ogromny błąd. Rzeczywiście swojskie kartofle mogą sprzyjać przybieraniu na wadze, ale wszystko zależy od tego, jak je przygotujemy. Zobacz, co zrobić, by pomogły ci szybciej i skuteczniej schudnąć bez dużych wyrzeczeń.

Dlaczego warto jeść ziemniaki, będąc na diecie?

Ziemniaki przez lata były traktowane jak „zapychacz”, coś, co utrudnia odchudzanie, zamiast je ułatwiać. Tymczasem sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Warzywa zawierają błonnik. To włókno pokarmowe wiąże wodę w żołądku, zwiększa swoją objętość i zapewnia uczucie sytości na dłużej. Jednocześnie stabilizuje stężenie glukozy we krwi, dzięki czemu zapobiega nagłym napadom głodu wywołanym przez „skoki” poziomu cukru w organizmie. Usprawnia też trawienie i reguluje rytm wypróżnień, zapobiegając zaparciom i innym dolegliwościom gastrycznym. Poza tym wpływa pozytywnie na stan mikrobioty. Sprzyja namnażaniu się „dobrych” bakterii w układzie pokarmowym. Wzmacnia barierę jelitową i hamuje wzrost patogenów.

Ziemniaki są super, tylko nie w postaci purée, gdzie jest więcej masła niż ziemniaków – podkreśla dietetyk w jednym z opublikowanych nagrań.

Niezbyt dobrym wyborem są również smażone warzywa w postaci frytek czy chipsów. Tego typu przekąski mogą bardziej zaszkodzić niż pomóc i zwiększyć ryzyko tycia. Warto natomiast sięgać po ugotowane ziemniaki. Jeden prosty trik sprawi, że będą wspierać odchudzanie skuteczniej niż „zwykłe”.

Jakie ziemniaki pomagają schudnąć?

Świeżo ugotowane ziemniaki zawierają głównie łatwo przyswajalną skrobię. Organizm szybko rozkłada ją do glukozy. Sytuacja zmienia się, gdy schłodzimy warzywa w lodówce. Część węglowodanów zmienia swoją strukturę i powstaje tak zwana skrobia oporna. Związek ten działa podobnie jak błonnik pokarmowy. Nie jest trawiony w jelicie cienkim, tylko trafia do jelita grubego. Wspiera mikrobiotę, spowalnia uwalnianie glukozy i zapewnia dłuższe uczucie sytości.

Czytaj też:

