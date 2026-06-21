Tylko 3 dni w Stokrotce. Popularne kawy kupisz 1+1 gratis

Zostały ci tylko trzy dni, by uzupełnić domowe zapasy i zaoszczędzić na ulubionej kawie. Oferty rabatowe wygasają bezpowrotnie w środę, 24 czerwca 2026 roku. Sklepowe półki pustoszeją w szybkim tempie, więc nie zwlekaj z zakupami. Promocją objęto kilka najchętniej wybieranych marek, więc na pewno znajdziesz coś dla siebie. Niestety, łatwo o błąd przy kasie, jeśli nie znasz dokładnych warunków akcji. Sprawdź zasady, zanim przepłacisz.

Eduscho z dużym rabatem, ale jest „haczyk”

Prawdziwym hitem jest promocja na wszystkie kawy Eduscho w opakowaniach od 180 do 1000 gramów. Jeśli weźmiesz z półki dwie sztuki, za drugą, tańszą paczkę zapłacisz aż o 70 procent mniej. Musisz jednak uważać na pewien wyjątek. Jeżeli zdecydujesz się na wariant Eduscho Family, zapłacisz za paczkę pełną kwotę. Ta linia produktów nie została bowiem objęta rabatem.

Popularne kawy w ofercie „1+1 gratis”

Wielbiciele kawy rozpuszczalnej również mocno zaoszczędzą. Stokrotka zorganizowała świetną akcję „1+1 gratis” na MK Cafe Gold (175 g). Identyczny mechanizm działa w przypadku napojów kawowych Nescafe 3w1 (opakowania od 8 x 15 g do 10 x 16,5 g). Wkładasz dwa opakowania, a tańszy z wybranych artykułów dostajesz za darmo. Przepłacisz na każdym produkcie, jeśli do koszyka trafi tylko jedna sztuka.

Inne tanie kawy w Stokrotce

Mniej zapłacisz również za rozpuszczalną kawę Nescafe Sensacion Crema (200 g). Jedno opakowanie kosztuje teraz tylko 24,99 zł, podczas gdy najniższa cena z ostatnich 30 dni wynosiła 38,99 zł.

Na sklepowych półkach znajdziesz też przecenione kawy ziarniste. Kilogramowa paczka klasycznego Jacobsa kosztuje w Stokrotce 59,98 zł. Uważaj, bo ta obniżka nie obejmuje produktu Jacobs Origins. Z kolei za MK Cafe Premium lub Crema (1 kg) wydasz przy kasie 69,99 zł (regularny koszt to 72,99 zł).

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