Dietetyczka oceniła 10 wód z marketów. Popularne marki zamykają ranking

Wybór odpowiedniej wody w sklepie nie jest tak prosty, jak się wydaje. Wiele osób gubi się w natłoku różnych propozycji. Na szczęście dietetyczka Olga Lewandowska znalazła sposób, by temu zapobiec. Specjalistka przygotowała małą „ściągawkę”, która może znacznie ułatwić dokonywanie codziennych zakupów Stworzyła autorski ranking wód i wskazała swojego faworyta. Sprawdź, czy masz go w kuchni.

Te znane marki mód wypadają najsłabiej w rankingu dietetyczki

Tworząc swój ranking, ekspertka wzięła pod uwagę przede wszystkim zawartość mikroelementów w danym produkcie (wapnia, potasu, sodu itp.). Na dziesiątym – ostatnim – miejscu w zestawieniu umieściła Primaverę. To woda o niskiej mineralizacji oraz niewielkiej ilości wapnia i magnezu. Sprawdza się na co dzień, ale ma najmniej minerałów ze wszystkich analizowanych propozycji.

„Oczko” wyżej uplasował się Żywiec Zdrój. Cieszy się sporą popularnością wśród Polaków, ale – jak podkreśla dietetyczka – „pod względem zawartości minerałów wypada co najwyżej przeciętnie”. Podobną ocenę zyskała Kropla Beskidu i zajęła ósmą pozycję. Nieco lepszymi parametrami może pochwalić się natomiast Polaris z Lidla.

Tutaj mamy już średnią mineralizację i więcej wapnia i magnezu niż w typowych wodach źródlanych. Dobry stosunek jakości do ceny – zauważa Olga Lewandowska w opublikowanym nagraniu.

Pozycja szósta w rankingu należy do Cisowianki. To zdaniem ekspertki wybór uniwersalny. Świetnie nadaje się do picia na co dzień. Na jej korzyść przemawia średnia mineralizacja oraz dobrze zbilansowana ilość wapnia i magnezu. W połowie „stawki” znalazła się kolejna woda średniozmineralizowana – Nałęczowianka. Ma przyjemny smak. Dostarcza więcej składników mineralnych niż większość tańszych produktów.

Te wody mineralne poleca dietetyczka

Na miejsce czwarte w rankingu trafiła Muszynianka. Cechuje się wyraźnie większą mineralizacją w porównaniu do wcześniej opisanych wód oraz wysoką zawartością wapnia i magnezu. To odpowiedni wybór dla osób aktywnych fizycznie oraz tych, które dbają o regularne nawadnianie organizmu. Podium „otwiera” Staropolanka. Obfituje w minerały. Ma najwyższą zawartość wapnia i magnezu. Pozycję drugą zajmuje Piwniczanka. „Bardzo wysoka mineralizacja, spora ilość magnezu oraz wapnia, tak samo, jak poprzedniczka. Świetny wybór dla osób, które chcą uzupełnić konkretnie minerały” – podkreśla dietetyczka.

Numer jeden. Nie bez powodu wybrałam w szkle, bo to oczywiście jest zawsze lepszy wybór niż w plastiku. Tutaj mamy Kryniczankę. Jedna z najlepiej zmineralizowanych, popularnych wód dostępnych w marketach. Ma bardzo wysoką zawartość między innymi wapnia i magnezu i dostarcza w ogóle najwięcej cennych składników mineralnych spośród wszystkich szeroko dostępnych marek w sklepach – podsumowuje Olga Lewandowska.

Jednocześnie zwraca uwagę na fakt, że w przygotowanym przez nią zestawieniu nie ma „złych” produktów. Najważniejsze dla zdrowia – jak zaznacza – jest regularne przyjmowanie odpowiedniej ilości płynów. „Nawet niewielkie odwodnienie może pogorszyć koncentrację, samopoczucie i wydolność organizmu, no i zwiększać uczucie głodu i konieczność… podjadania!” – przypomina.

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