Pijesz za mało wody? Badania mózgu pokazały coś bardzo niepokojącego

W natłoku codziennych obowiązków często zapominamy o wypijaniu odpowiednich ilości płynów. Tymczasem konsekwencje odwodnienia mogą być bardzo poważne i wykraczać daleko poza zwykłe uczucie suchości w ustach, ból głowy, zmęczenie czy rozdrażnienie. Zwrócił na to uwagę Łukasz Sobkowiak, biolog molekularny, doktorem nauk biologicznych oraz ekspert w obszarze nauki o długowieczności. Specjalista przyjrzał się najnowszym doniesieniom opublikowanym w prestiżowym czasopiśmie „Journal of Alzheimer’s Disease”. Okazuje się, że to, ile płynów przyjmujemy na co dzień, może mieć bezpośredni wpływ na odkładanie się w mózgu patologicznych białek

Odwodnienie a funkcjonowanie mózgu

Badacze wzięli „pod lupę” dane pochodzące od 287 osób między 55 a 90 rokiem życia. Ochotnicy nie mieli żadnych zaburzeń funkcji poznawczych. Przeszli zaawansowane badania obrazowe mózgu – pozytonową tomografię emisyjną (PET) oraz rezonans magnetyczny (MRI). Eksperci sprawdzali również, ile płynów przyjmowali każdego dnia.

U osób pijących 5 szklanek płynów dziennie lub mniej zaobserwowano większe odkładanie się amyloidu β w mózgu – jednego z głównych markerów choroby Alzheimera – zauważa dr Łukasz Sobkowiak w opublikowanym materiale.

Jednocześnie podkreśla, że przeprowadzone analizy wskazują jedynie na istnienie związku między niedostateczną ilością płynów w organizmie a zaburzeniami w pracy układu nerwowego. Nie dowodzą, że odwodnienie powoduje chorobę Alzheimera. „Odpowiednie nawodnienie to prosty, bezpieczny i tani nawyk, który wspiera funkcjonowanie organizmu. Być może w przyszłości okaże się także jednym z elementów profilaktyki demencji” – zaznacza.

Co dzieje się w mózgu, gdy w organizmie brakuje wody?

Naukowcy wyciągnęli z wyników badania następujący wniosek: przyjmowanie odpowiedniej ilości płynów każdego dnia może pomagać w zapobieganiu chorobie Alzheimera.

Istnieje kilka hipotez wyjaśniających, jakie mechanizmy mogą za tym stać. Jedna z nich dotyczy pogorszenia działania układu glimfatycznego. System ten odpowiada za „oczyszczanie” mózgu z produktów przemiany materii, w tym amyloidu β. „Gorsze nawodnienie może ograniczać skuteczność tego procesu i sprzyjać gromadzeniu się patologicznych białek” – wyjaśnia dr Łukasz Sobkowiak.

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