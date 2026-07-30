Dietetyczka kliniczna mówi, co jeść zamiast chleba. Wcale nie chodzi o wafle ryżowe

Niektóre osoby z różnych powodów rezygnują z jedzenia chleba. Część z nich robi to ze względów zdrowotnych, na przykład z powodu nietolerancji glutenu lub zaleceń lekarza. Inni wybierają dietę niskowęglowodanową albo chcą ograniczyć spożycie produktów zbożowych. Są również osoby, które po prostu nie lubią smaku chleba lub wolą zastępować go innymi produktami.

Dietetyczka poleca alternatywy dla chleba

Dietetyk kliniczny dr Angelika Kargulewicz opublikowała na YouTube nagranie, w którym poleca dość niestandardowe, ale bardzo zdrowe zamienniki chleba.

Kasze jako zamiennik pieczywa będą wartościowszym produktem od niego, ponieważ są w mniejszym stopniu przetworzone. Żeby móc przygotować pieczywo, musimy korzystać z mąki. A żeby korzystać z mąki, trzeba mielić ziarno. A tutaj niejako mamy to ziarno w postaci mniej przetworzonej. Czyli ta kasza na pewno będzie miała korzystniejszy efekt glikemiczny – powiedziała.

Zauważyła, że odpowiednikiem czterech kromek pieczywa jest 90 g kaszy (przed ugotowaniem). Dietetyczka proponuje zamiast jeść klasyczną kanapkę z chlebem przygotować sałatkę z kaszą z dodatkiem jajek sadzonych i warzyw.

Kolejnym zamiennikiem pieczywa polecanym przez ekspertkę od zdrowego odżywiania jest pieczona cieciorka z warzywami.

Odpowiednikiem takich dwóch kromek pieczywa, czyli tych 70 g, będzie około 130 g takiej ugotowanej lub konserwowanej cieciorki – wyjaśniła.

Taką zblendowaną cieciorkę należy zmieszać z odrobiną oleju, przyprawami, rozprowadzić na blaszce do pieczenia i zapiec w piekarniku przez około 15–18 minut. Do takiej cieciorki należy dodać porcję warzyw, by skomponować wartościowy posiłek.

Inne zamienniki pieczywa

Alternatyw dla pieczywa jest naprawdę dużo. Mogą być nimi między innymi płatki owsiane, ale nie tylko.

Zamienników pieczywa można doszukiwać się także w innych produktach, na przykład tortilli. Aczkolwiek to należy postrzegać jako »szaleństwo weekendowe«. Zamiast dwóch kromek pieczywa użyj około 55–60 g takiej tortilli. Do środka dodajemy źródło białka, na przykład ser halloumi, ricottę i obowiązkowo porcję warzyw – podsumowała specjalistka.

Pieczywo można zastąpić wieloma innymi produktami, takimi jak wafle ryżowe, placki owsiane czy liście sałaty używane jako baza do kanapek.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o zamienniki chleba

Czym najlepiej zastąpić chleb w codziennej diecie?

Chleb można zastąpić wieloma mniej przetworzonymi produktami. Według dietetyka klinicznego dr Angeliki Kargulewicz doskonałym wyborem są kasze (np. podane w formie sałatki z jajkiem i warzywami), które ze względu na mniejszy stopień przetworzenia ziarna mają korzystniejszy efekt glikemiczny. Świetnym zamiennikiem jest również pieczona cieciorka z warzywami oraz płatki owsiane. Jako alternatywę można wykorzystać także wafle ryżowe, placki owsiane, a nawet liście sałaty jako bazę do kanapek.

Dlaczego warto zrezygnować z chleba lub ograniczyć jego spożycie?

Powody rezygnacji z chleba są różnorodne:

Ze względów zdrowotnych: m.in. z powodu nietolerancji glutenu czy bezpośrednich zaleceń lekarza.

Z powodu diety: chęć przejścia na dietę niskowęglowodanową lub ograniczenie spożycia produktów zbożowych.

Z preferencji smakowych: część osób po prostu nie lubi smaku chleba lub woli urozmaicać posiłki innymi produktami. Ponadto zamienniki takie jak kasze są mniej przetworzone niż mąka używana do wypieku pieczywa.

Ile kaszy lub cieciorki odpowiada porcji chleba?

Aby odpowiednio zbalansować posiłek przy zamianie pieczywa na inne produkty, warto zastosować poniższe przeliczniki:

Kasza: około 90 g surowej (nieugotowanej) kaszy odpowiada wartością 4 kromkom pieczywa.

Cieciorka: około 130 g ugotowanej lub konserwowanej cieciorki odpowiada 2 kromkom pieczywa (ok. 70 g).

Tortilla: około 55–60 g tortilli stanowi odpowiednik 2 kromek chleba.

Czy tortilla jest zdrowym zamiennikiem chleba?

Tortilla może stanowić zamiennik pieczywa, jednak ekspertka zaleca traktowanie jej raczej jako okazjonalną alternatywę (tzw. „szaleństwo weekendowe”). Zamiast 2 kromek chleba można użyć około 55–60 g tortilli, uzupełniając ją o źródło białka (np. ser halloumi lub ricottę) oraz obowiązkową porcję warzyw.

Czytaj też:

Szwagier pokazał mi, z czego robi te bułeczki. Bez mąki i drożdży, a puszyste jak chmurka Czytaj też:

Dietetyczka wybrała 3 najlepsze chleby z Biedronki. Jeden ma tylko 3 składniki