Dietetyczka wybrała 3 najlepsze chleby z Biedronki. Jeden ma tylko 3 składniki

W Biedronce można znaleźć różne rodzaje wypieków. Oferta sieci jest bardzo szeroka. W gąszczu rozmaitych propozycji łatwo się pogubić, zwłaszcza gdy nie mamy zbyt wiele czasu na decyzję. Dietetyczka Izabela Fiuk przekonuje jednak, że „wystarczy poświęcić kilkanaście sekund na przeczytanie etykiety, żeby wybrać pieczywo, które nasyci na dłużej i będzie lepszym wyborem na co dzień”. Ekspertka przygotowała małą „ściągawkę” dla zabieganych. Znalazły się w niej chleby z krótkim i wartościowym składem. Sprawdź, co warto wrzucić do koszyka podczas zakupów w Biedronce.

Dobry chleb w Biedronce – top 3 dietetyczki

Zdaniem specjalistki na uwagę zasługuje chleb żytni 100% bez dodatku drożdży, który w 100 gramach dostarcza tylko 210 kilokalorii, a jego skład jest imponująco prosty. Obejmuje tylko trzy pozycje – mąka żytnia (62,5 procent), woda i sól. Koniec listy. To na dzisiejszym rynku prawdziwa rzadkość. Świetnie wypada również chleb słonecznikowy. Znajdziemy w nim głównie mąkę żytnią (42 procent) z niewielką domieszką pszennej, nasiona słonecznika (17 procent) oraz drożdże i naturalne ekstrakty słodu jęczmiennego. Stugramowa porcja dostarcza 292 kcal.

Trzecim „pewniakiem” na liście dietetyczki jest chleb „Całe ziarno” (333 kcal w 100 gramach). Mimo nieco wyższej kaloryczności to kapitalna propozycja pełna nasion słonecznika, siemienia lnianego i mielonych łusek Psyllium, które „podbijają” zawartość błonnika w pieczywie.

Chleb w diecie redukcyjnej

Przedstawione zestawienie dobitnie pokazuje, że na diecie redukcyjnej nie trzeba rezygnować z jedzenia chleba. Wysokiej jakości pieczywo na bazie mąki żytniej z dodatkiem ziaren to doskonałe źródło węglowodanów złożonych, które stabilizują poziom cukru we krwi. Nierzadko dostarcza też wartościowych kwasów tłuszczowych i wspiera perystaltykę jelit. Warto łączyć chleb z chudym twarogiem lub pastą z roślin strączkowych. Taki „duet” to nie tylko spora dawka błonnika, ale również białka. Ten makroskładnik – podobnie jak włókno pokarmowe – syci i hamuje ochotę na podjadanie.

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