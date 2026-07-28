Szwagier pokazał mi, z czego robi te bułeczki. Bez mąki i drożdży, a puszyste jak chmurka

Zawsze wydawało mi się, że pieczenie bułek wymaga dużego doświadczenia i sporej dozy cierpliwości. Do czasu, gdy szwagier pokazał mi swój patent na domowe pieczywo. Teraz robię je regularnie. Przyszykowanie ciasta zajmuje dosłownie chwilę. Resztę pracy wykonuje piekarnik. Nie trzeba się specjalnie wysilać, a efekt zachwyca. Przysmaki znikają z blachy w mgnieniu oka, a wszyscy pytają, kiedy zrobię kolejną porcję.

Bułki bez grama mąki i drożdży

Bazą tych wypieków jest swojski twaróg. Wykorzystanie sera to świetny sposób na przemycenie do jadłospisu większej dawki wartościowego białka, które zapewnia długie uczucie sytości, a jednocześnie nie obciąża żołądka i wspomaga pracę mięśni. Klasyczną białą mąkę zamieniam na mieszankę ziaren – siemienia lnianego oraz nasion słonecznika. To cenne źródło błonnika, a także świetne spoiwo. Dzięki niej masa zachowuje zwartą konsystencję i nie rozpada się podczas pieczenia. Receptura na te bułeczki jest banalnie prosta. Wystarczy połączyć wszystkie składniki, uformować małe kuleczki, a potem wstawić całość do piekarnika na około 40 minut.

Wskazówka: Przed włożeniem do piekarnika możesz posmarować uformowane bułeczki rozmąconym jajkiem i posypać nasionami, na przykład makiem.

Przepis: Bułeczki twarogowe Są puszyste, sycące i nie wymagają wyrabiania. Zrobisz je w kilka minut, a praktycznie całą pracę wykona za ciebie piekarnik. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 5 min. Czas gotowania 40 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 211 w każdej porcji Składniki 250 g twarogu półtłustego

3 jajka

100 g siemienia lnianego

80 g ziaren słonecznika

szczypta soli Sposób przygotowania Szykowanie masyPrzełóż twaróg do głębokiej miski i rozgnieć go dokładnie widelcem. Wbij jajka, wsyp siemię lniane, nasiona słonecznika oraz sól. Całość starannie wymieszaj, aż uzyskasz gęste, zwarte ciasto. Formowanie bułeczekBlachę wyłóż papierem do pieczenia. Zwilż dłonie chłodną wodą i nabieraj porcje masy, lepiąc z nich okrągłe kształty. Ułóż je na blasze, zostawiając pomiędzy nimi niewielkie odstępy. Pieczenie pieczywaWstaw blachę do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni Celsjusza. Piecz przez około 36-40 minut, aż wierzch mocno się zazłoci. Po wyciągnięciu odstaw je na kratkę do całkowitego ostudzenia.

Twarogowe bułeczki – propozycja podania

Ten rodzaj domowych wypieków jest niezwykle uniwersalny. Gotowe przysmaki z powodzeniem zestawisz z wytrawnymi oraz słodkimi dodatkami. Najczęściej podaję je z plastrami pieczonego schabu, grubą warstwą awokado i świeżymi pomidorami malinowymi. Jeśli masz ochotę na coś słodkiego, posmaruj bułeczki naturalnym masłem orzechowym albo ulubioną owocową konfiturą. Możesz też wykorzystać twaróg. Wszystko zależy tak naprawdę od tego, co masz w danej chwili pod ręką. Zadbaj tylko o to, by przed przekrojeniem całkowicie ostygły na kuchennej kratce. Dzięki temu nadmiar wilgoci swobodnie odparuje, a miąższ zachowa idealną, sprężystą konsystencję i nie będzie się kruszyć.

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