Od jutra w Aldi 1+1 gratis i niemiecka kawa za 14,99 zamiast 34,99 zł

Skorzystanie z rabatów nie wymaga użycia karty lojalnościowej ani specjalnej aplikacji. Możesz przyjść do sklepu i po prostu zrobić zakupy. Nie oznacza to jednak, że przy promocjach na kawę nie obowiązują żadne zasady. Każda akcja rabatowa ma określony mechanizm naliczania upustu. A to nie wszystko. Zobacz, na co dokładnie zwrócić uwagę, by zaoszczędzić.

Te kawy w Aldi dostaniesz w gratisie

Pierwsza z najnowszych promocji rozpoczyna się i kończy wśrodę, 21 października 2026 roku. To akcja „1+1 gratis”. Obejmuje kawę rozpuszczalną Nescafé Crema w słoikach po 200 g. Za dwa opakowania zapłacisz łącznie 39,99 zł, czyli tyle, ile wynosi cena regularna jednej sztuki. Średni koszt „małej czarnej” w zestawie to około 20 złotych.Limit to 4 kawy na klienta.

Aldi w ramach promocji „1+1 gratis” rozdaje również mieloną Tchibo Exclusive Original w paczkach po 500 g. Dwa opakowania będą kosztować łącznie 49,99 zł. Zapłacisz więc około 25 złotych za sztukę. Jedna osoba nie może wziąć więcej niż kilogram kawy. Pamiętaj, że ta oferta – podobnie jak poprzednia – trwa tylko jeden dzień.Jeśli chcesz z niej skorzystać, musisz zrobić zakupy w sobotę, 24 października 2026 roku. W przeciwnym razie nie zaoszczędzisz.

Dobre kawy o ponad połowę taniej

Warto również zwrócić uwagę na inne ciekawe promocje. Dotyczą one kaw niemieckiej marki – Barissimo. Chodzi o mieloną Mild (500 g) oraz ziarnistą Caffè Crema Intenso (1 kg). Pierwsza kosztuje teraz tylko 14,99 zł, czyli 57 procent mniej niż zazwyczaj, a druga – 23,99 zł zamiast 49,99 zł (obniżka sięga więc 52 procent).

To odrębne akcje, ale mają pewien wspólny mianownik. Łączy je mechanizm naliczania rabatu. Upust w obu przypadkach obejmuje tylko co drugi zakupiony produkt. Na pierwszy wydasz pełną kwotę. Co więcej, obie promocje zaczynają się i kończą w tym samym terminie – od czwartku do soboty (22-24 października 2026 roku).

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