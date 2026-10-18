1+1 gratis i markowa kawa za 12,99 zł. Od jutra Aldi rusza z mocnymi obniżkami

Od poniedziałku, 19 października 2026 roku, w supermarketach sieci Aldi ruszają dwie świetne promocje na kawę. Masz czas na zakupy do soboty, 24 października. Co ważne, z obu ofert skorzystasz z marszu, bez konieczności instalowania kolejnej aplikacji w telefonie czy wyrabiania plastikowej karty. Musisz jednak pamiętać o kilku ważnych zasadach, by nie przepłacić przy kasie.

Te kawy Aldi rozdaje w gratisie

Pierwsza z promocji obejmuje kawę ziarnistą Jacobs w kilogramowych opakowaniach. Taniej możesz kupić trzy konkretne warianty – Krönung, Crema lub Espresso. Regularna cena jednej paczki wynosi 89,99 zł. W ramach akcji „1+1 gratis” za tę samą kwotę dostaniesz dwa kilogramy ziaren. Średni koszt opakowania spada wówczas do około 45 złotych. Dla porównania w „normalnych” warunkach za parę wspomnianych paczek trzeba zapłacić 179,98 zł.

Pamiętaj, że rabat nalicza się tylko w momencie, gdy włożysz do koszyka dwa produkty za jednym razem. Nie zapominaj też o obowiązujących limitach. Jedna osoba może kupić tylko 2 opakowania kawy w ramach gratisowej oferty. Na każdą kolejną paczkę wydasz tyle, co zwykle.

Na tej kawie rozpuszczalnej zaoszczędzisz ponad 60 procent

Druga oferta dotyczy kawy rozpuszczalnej Dallmayr Gold w opakowaniu o pojemności 200 g. W tym przypadku rabat sięga aż 64 procent, ale ma pewien „haczyk”. Upust obejmuje wyłącznie co drugi zakupiony produkt. Zapłacisz za niego 12,99 zł zamiast 36,99 zł. Na dwa słoiki wydasz więc 49,98 zł, czyli 24 złote mniej niż zazwyczaj.

Jest też inna dobra wiadomość – sieć nie narzuca klientom żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o liczbę opakowań kawy nabywanych w ramach tej promocji. Możesz wziąć tyle produktów, ile chcesz, nie tracąc przy tym okazji do odciążenia domowego budżetu.

Czytaj też:

Ta bułka z Biedronki ma więcej kalorii niż niejeden pączek. A wygląda na zdrową Czytaj też:

Ta mrożona pizza z Biedronki ma 55 g białka. Ekspert: „Zawstydza połowę pizzerii w Polsce”