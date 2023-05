Złota owsianka to przepis na pyszne i zdrowe śniadanie mocy. Chwila i gotowe

Owsianka to potrawa, którą można przygotować na dziesiątki sposobów. Świetnie smakuje na słodko i to właśnie w ten sposób przyrządza się ją najczęściej, jednak ci, którzy lubią się w wytrawnych smakach również znajdą wiele inspiracji. Płatki owsiane same w sobie są zdrowe, ale możemy sprawić, że nasza owsianka będzie jeszcze bogatsza o cenne właściwości. Tak jest właśnie w przypadku złotej owsianki.

Złota owsianka – czym jest i jak ją przygotować?

Złota owsianka to płatki owsiane zalane mlekiem lub wodą z dodatkiem kurkumy. Określana jest jako śniadaniowa wersja złotego mleka. Takie połączenie świetnie rozgrzewa, syci, ale też wspaniale smakuje. Jej charakterystyczną cechą jest żółtawy lub złoty kolor, którego nabiera dzięki intensywnej barwie kurkumy. Dodatkowo przyprawa ta posiada aromatyczny smak i dość intensywny zapach.

Jak przygotować taką wersję owsianki? Najpierw rozpuśćcie na dnie rondelka 2 łyżeczki oleju kokosowego, wsypcie 1 łyżeczkę kurkumy i szczyptę kolorowego pieprzu. Całość podgrzewajcie przez chwile, cały czas mieszając. Później wsypcie 1 szklankę płatków owsianych i wlejcie 2 szklanki napoju kokosowego lub mleka roślinnego. Owsiankę doprawcie szczyptą soli i dodajcie łyżeczkę miodu. Zagotujcie ją, a później zmniejszcie ogień i gotujcie bez przykrycia przez około 12 minut – do momentu, aż płatki wchłoną olej kokosowy. Złota owsianka będzie świetnie smakować z dodatkiem orzechów włoskich i startej ciemnej czekolady. Robiąc owsiankę uważajcie jednak, żeby nie popełniać popularnych błędów, ponieważ nieświadomie możecie pozbawić ją tego, co najlepsze. Jeśli z kolei macie już dosyć owsianki, możecie zastąpić ją płatkami orkiszowymi.

Dlaczego złota owsianka jest tak zdrowa?

O cennych właściwościach płatków owsianych wiele osób wie, jednak nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, jak niesamowitą przyprawą jest kurkuma. Regularne jej spożywanie, nawet w małych ilościach, ma bardzo korzystny wpływ na ludzkie zdrowie. Jej podstawową i najcenniejszą substancją jest kurkumina – jeden z najsilniejszych związków przeciwutleniających. Kurkuma bardzo pozytywnie wpływa na organizm, ma działanie:



przeciwwirusowe,

przeciwbakteryjne,

oczyszczające,

przeciwzapalne.

Żeby przyswajalność tej substancji była największa – najlepiej jest ją przyjmować razem z czarnym pieprzem i w obecności tłuszczu (stąd właśnie te składniki są tak istotne w przepisie na złotą owsiankę).

Jakie są prozdrowotne właściwości kurkumy? Przede wszystkim przyprawa ta:



zwalcza stany zapalne,

odgrywa ważną rolę w trawieniu pokarmu,

obniża ryzyko chorób serca,

pomaga złagodzić objawy lęku i depresji,

może pomagać w zapobieganiu chorobie Alzheimera.

Jakie są przeciwwskazania do spożywania kurkumy?

Nie każdy powinien jednak włączyć tę przyprawę do swojego jadłospisu, a co za tym idzie – dodawać ją do owsianki. U niektórych osób po zjedzeniu potrawy z tym dodatkiem może wystąpić roztrój żołądka, zawroty głowy, biegunka lub nudności. Nie powinny jej przyjmować osoby z niedrożnością dróg żółciowych – wynika to ze zdolności do wydzielania żółci przez tę przyprawę. To samo dotyczy osób z chorobami wątroby, kamieniami żółciowymi, a także innymi chorobami dróg żółciowych.

