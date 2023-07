Owsianka sernikowa to jeszcze smaczniejsza wersja tego klasycznego śniadania

Płatki owsiane stale zyskują na popularności. Są doskonałe jako szybkie, smaczne i bardzo pożywne śniadanie. Owsianka ma też to do siebie, że można ją przyrządzić na przeróżne sposoby, więc trudno o to, by się znudziła. Możecie przygotować klasyczną owsiankę z dodatkiem różnych owoców lub w wersji wytrawnej, na przykład złotą owsiankę z kurkumą. Z kolei owsianka sernikowa to ciekawa, słodka inspiracja, która z powodzeniem zastąpi klasyczną wersję tej potrawy.

Czym jest owsianka sernikowa?

Z płatkami owsianymi można eksperymentować. Jeśli dotychczasowe pomysły już wam się znudziły – koniecznie spróbujcie owsianki sernikowej. Czy może być lepsze połączenie? Na koniec dodajcie do niej jagody lub maliny – będą idealnie komponować się ze smakiem tego specjału. Sernikowa owsianka, jak sama nazwa wskazuje, przypomina swoim aromatem jedno z ulubionych ciast Polaków. Jej zrobienie jest bardzo proste, a główną rolę odgrywa tutaj twaróg oraz oczywiście płatki owsiane. Możecie przygotować ją w klasyczny sposób lub zapiec w piekarniku.

Owsianka sernikowa w klasycznej wersji

Owsiankę sernikową możecie zrobić na kilka sposobów. Jednym z nich jest tradycyjne zalanie płatków owsianych mlekiem. Następnie musicie gotować je przez kilka minut, żeby delikatnie wchłonęły mleko – róbcie to do momentu, aż masa stanie się gęsta. Później dodajcie do niej czubatą łyżkę budyniu waniliowego i dalej mieszajcie. Po kilku minutach zdejmijcie całość z gazu i zmieszajcie z 3 łyżkami twarogu sernikowego. Dodajcie również odrobinę masła – wtedy danie będzie jeszcze smaczniejsze, a jego konsystencja bardziej kremowa. Taką owsiankę możecie podawać ze swoimi ulubionymi owocami. Jeśli chcecie, żeby całość jeszcze bardziej przypominała tradycyjny sernik – polejcie ją odrobiną rozpuszczonej polewy czekoladowej. Ta propozycja śniadaniowa na pewno zachwyci najmłodszych miłośników tego lubianego wypieku, ale nie tylko.

Przepis: Zapiekana owsianka sernikowa z jagodami Owsiankę sernikową możecie przygotować też w wersji pieczonej. Będzie pyszna zarówno na ciepło, jak i po schłodzeniu. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Liczba porcji 4 Składniki 250 g twarogu w kostce,

3-4 łyżeczki cukru,

1 łyżeczka ekstraktu z wanilii,

4 łyżki jogurtu naturalnego,

2 jajka,

1 szklanka płatków owsianych górskich,

3/4 szklanki jagód. Sposób przygotowania Połączcie ze sobą wszystkie składnikiJajka, twaróg, cukier, ekstrakt z wanilii umieśćcie w blenderze i miksujcie na gładką masę bez grudek. Przełóżcie ją później do miski i dodajcie jogurt. Całość mieszajcie do momentu, aż wszystkie składniki się ze sobą połączą. Do powstałej masy dodajcie płatki owsiane i jagody. Przełóżcie masę do foremkiCałość dokładnie wymieszajcie. Przełóżcie masę do naczynia żaroodpornego średniej wielkości (posmarujcie je wcześniej masłem lub wyłóżcie papierem do pieczenia). Zapieczcie owsiankęOwsiankę sernikową z jagodami pieczcie przez około 30 minut w temperaturze 180 stopni Celsjusza. Całość możecie podawać z odrobiną jogurtu naturalnego lub serka mascarpone.

Jak jeszcze można wykorzystać płatki owsiane?

Możecie zrobić też nocną owsiankę, czyli hit dla zabieganych. Jest to danie, które potrzebuje nocy, żeby być gotowe. Gdy zalejecie płatki owsiane wieczorem – w czasie, gdy wy będziecie spać, one napęcznieją. Rano więc będzie czekać na was gotowe śniadanie. Ciekawym pomysłem jest również przygotowanie owsianki do picia – sprawdzi się idealnie, gdy spieszymy się rano i nie mamy czasu zjeść posiłku w domu. Takie śniadanie można zabrać ze sobą do szkoły lub do pracy. Z dodatkiem płatków owsianych możecie przyrządzić też różnego rodzaju koktajle, które dzięki nim będą bardziej zdrowe i pożywne. Świetnym pomysłem są też placki owsiane lub granola z płatkami owsianymi jako zdrowa przekąska w ciągu dnia. Do mniej oczywistych zastosowań płatków owsianych należy użycie ich jako panierki – gwarantujemy jednak, że sprawdzą się doskonale.

