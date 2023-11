Najprostszy przepis na babeczki jogurtowe, jaki znam. Nie potrzeba ani miksera, ani wagi

Mają mięciutkie i wilgotne wnętrze, a skórka z wierzchu jest lekko chrupiąca. Lubię je najbardziej bez żadnych dodatków, ale oczywiście te babeczki jogurtowe możesz dekorować i ozdabiać w dowolny sposób. Muffiny to klasyk na rodzinne przyjęcia. Ja robię je także wtedy, kiedy po prostu mam ochotę mieć pod ręką coś słodkiego do kawy.

Jak zrobić babeczki jogurtowe?

Muffiny na bazie jogurtu pięknie wyrastają, są pachnące i co dla mnie ważne – nie czuć w nich posmaku proszku do pieczenia. Nie potrzebujesz żadnej wagi kuchennej, aby odmierzyć składniki, nie trzeba też używać miksera. Najważniejsze składniki odmierzasz kubeczkiem po jogurcie (ważne, aby go umyć i osuszyć – wówczas najpierw odmierz mąkę i cukier, a potem olej).

W przepisie są podane proporcje na standardowy jogurt o wadze 180 g (ale może to być również jogurt 190 lub 200 g). Robiłam również te babeczki z niemal podwójnej ilości składników – miałam wówczas jogurt o wadze 330 g. Wtedy dodałam do ciasta 5 jajek, a pozostałe składniki podwoiłam (4 łyżeczki proszku, podwójna porcja ekstraktu waniliowego itp.). Z podstawowego przepisu wychodzi ok. 12-16 babeczek. Z jogurtu o wadze 330 g wyszło mi 28 sporych babeczek.

Ja najczęściej aromatyzuję je wanilią i skórką pomarańczową, ale tu możesz zrobić to po swojemu. Możesz wykorzystać jedynie wanilię, możesz też dać skórkę otartą z cytryny. Gotowe babeczki można dekorować dowolnym kremem, lukrami, polewami, bitą śmietaną, owocami. Są wyjątkowo wdzięczne do dekorowania ze względu na swój delikatny smak. Pasuje do ich praktycznie wszystko. Jeśli macie dzieci, to im możecie powierzyć zadanie dekorowania muffinek jogurtowych. Ja jednak najbardziej lubię zjeść babeczkę bez żadnych dodatków w towarzystwie dobrej, czarnej, gorzkiej kawy. Takie babeczki też świetnie sprawdzają się jako prowiant na wycieczkę czy w dłuższą podróż.

Przepis: Babeczki jogurtowe Najprostsze muffiny na bazie jogurtu naturalnego. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 40 min. Liczba porcji 12 Składniki 180 g jogurtu naturalnego

3 jajka

łyżka ekstraktu waniliowego

skórka otarta z jednej pomarańczy

2 łyżeczki proszku do pieczenia

szczypta soli

Składniki odmierzane kubeczkiem po jogurcie:

3 kubeczki mąki pszennej

1 kubeczek oleju

1,5 kubeczka cukru (najlepiej drobnego) Sposób przygotowania Wymieszaj składniki suche i mokreW jednej misce wymieszaj jogurt, jajka, olej, ekstrakt waniliowy i skórkę z pomarańczy. W drugiej mąkę, cukier, proszek do pieczenia i szczyptę soli. Połącz ze sobą obie części, mieszając szpatułką tylko do połączenia składników. Upiecz babeczkiRozgrzej piekarnik do 180 stopni. Foremkę do muffinek wyłóż papilotkami. Napełniaj je porcjami ciasta. Piecz 25-35 minut (do suchego patyczka).

