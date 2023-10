Jak zrobić cukier cynamonowy? Jest idealny do kawy i ciast

Jak zrobić cukier cynamonowy? Potrzebujesz tylko dwa składniki: cukier i cynamon. Wystarczy po prostu wymieszać cukier z cynamonem i zamknąć w słoiczku. Diabeł – jak to zwykle bywa – tkwi w szczegółach.

Przepis na cukier cynamonowy

Jeśli robisz cukier cynamonowy pierwszy raz, możesz zastosować proporcje: czubata łyżka cynamonu na szklankę cukru. Oczywiście te proporcje możesz zmieniać, bo w przypadku cukru z cynamonem nie ma sztywnych zasad. Cukier z cynamonem wystarczy dobrze wymieszać i gotowe.

Możesz wykorzystać tu dowolny cukier, także cukier trzcinowy. My szczególnie polecamy w tym przypadku cukier drobny do wypieków. Taki cukier z cynamonem doskonale sprawdzi i do słodzenia napojów, i jako dodatek do ciast.

Cukier aromatyzowany cynamonem

Jeśli wolisz subtelniejsze smaki i nie chcesz mieć w cukrze cynamonowego proszku, możesz także zrobić delikatny cukier aromatyzowany cynamonem. Wówczas wystarczy włożyć do pojemnika z cukrem kilka połamanych lasek cynamonu i odstawić na co najmniej kilka dni. Cukier doskonale przejmie aromat przyprawy.

Jeśli naprawdę kochasz aromat cynamonu – całe laski kory cynamonowej możesz włożyć także do cynamonowego cukru. To jeszcze bardziej podbije jego smak, a jednocześnie będzie pięknie wyglądać w słoiku.

Do czego wykorzystać cukier z cynamonem?

Możliwości wykorzystania cukru cynamonowego ogranicza tylko kulinarna wyobraźnia. Możesz nim słodzić kawę, kakao i gorącą czekoladę. Możesz dodać do owsianki, zupy mlecznej, ryżu na słodko. Bez cynamonowego cukru nie ma tradycyjnych drożdżowych cynamonek. Cukier z cynamonem możesz też dodawać do wszelkich ciast i ciasteczek. Szczególnie dobrze pasuje do typowo jesiennych wypieków na bazie dyni czy marchewki i deserów z dodatkiem sezonowych owoców: śliwek, jabłek czy gruszek. Możesz w nim również obtoczyć minipączki, muffiny czy udekorować kruche ciasteczka.

Czytaj też:

Jak zrobić crumble? To najlepszy deser dla zabieganych: tylko owoce i kruszonkaCzytaj też:

Kremowa owsianka z dynią. Może być śniadaniem albo deserem