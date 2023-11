Te ciastka zawsze poprawiają mi humor. Przepis jest bardzo prosty

Kruche ciasteczka nie mogą się nie udać. Mają prosty skład, piecze się je bardzo szybko. Aby wyszły idealnie kruche, warto jednak pamiętać o kilku zasadach.

Jak zrobić kruche ciasteczka?

Kruche ciasto nie lubi ciepła. Dlatego do zagniatania wykorzystujemy schłodzoną margarynę, a samo ciasto należy zagnieść możliwe szybko. Aby sobie to ułatwić, można posiekać margarynę nożem. To dlatego też później jeszcze schładzamy ciasto. Możesz je oczywiście trzymać w lodówce dłużej (nawet przygotować ciasto jednego dnia, a same ciasteczka piec następnego).

W naszym przepisie możesz margarynę zastąpić masłem, jednak wówczas smak ciasteczek się zmieni – będą miały wyraźnie maślany posmak. Ilość skórki cytrynowej i maku możesz zmieniać według własnych upodobań. Możesz też eksperymentować: te same ciastka świetnie smakują także w wersji ze skórką pomarańczową albo aromatem waniliowym.

Gotowe ciasteczka możesz w dowolny sposób udekorować. Doskonale pasują tu różnego rodzaju polewy czekoladowe (możesz skorzystać z gotowych polew), ale też lukier (polecam lukier cytrynowy – aby go zrobić, wystarczy wymieszać cukier puder z odrobiną soku z cytryny, ważna jest konsystencja: jeśli lukier wyjdzie za rzadki, po prostu dodaj więcej cukru pudru). Nim lukier zastygnie na ciastkach, możesz je posypać dodatkowo makiem lub skórką z cytryny, ale też innymi dodatkami: orzechami czy kolorowymi posypkami. Do dekorowania kruchych ciastek zawsze warto zaangażować najmłodszych domowników.

Dla mnie to przede wszystkim ciasteczka idealne do kawy i herbaty. Ale też lubię je pakować w blaszane pudełka lub ozdobne torebki i wręczać bliskim osobom jako słodki upominek. Kruche ciasteczka możesz przechowywać w suchym i szczelnym pojemniku nawet do 2 miesięcy (mowa o nieudekorowanych ciasteczkach).

Przepis: Ciasteczka cytrynowe z makiem Kruche ciasteczka idealne do kawy i herbaty. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 1 godz. Liczba porcji 20 Składniki 750 g mąki pszennej

500 g margaryny do pieczenia

250 g cukru pudru

2 żółtka

skórka otarta z jednej cytryny

100 g maku Sposób przygotowania Zagnieć ciastoSchłodzoną margarynę wymieszaj z mąką, cukrem pudrem i żółtkami, dodaj skórkę otartą z cytryny i mak. Ciasto zawiń w folię spożywczą i odstaw na ok. 40 min. do lodówki. Zrób ciasteczkaCiasto podziel na mniejsze części. Każdą rozwałkuj i wycinaj ciasteczka o dowolnym kształcie (możesz też użyć maszynki do ciastek). Piecz ok. 12-15 minut (aż będą lekko rumiane).

Czytaj też:

Idealnie wilgotny sernik dyniowy. Szef kuchni zdradził nam swój sekretCzytaj też:

Najprostsza wersja szarlotki. Wystarczą tylko dwa składniki