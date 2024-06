To najlepsze knedle z truskawkami. Przepis na idealne ciasto z sekretnym składnikiem mam od sąsiadki

Knedle to pyszne i sycące danie, które możesz przygotować z wczorajszych lub świeżo ugotowanych ziemniaków oraz podawać z różnymi dodatkami. Późną wiosną i latem robię knedle z truskawkami, a na przełomie lata i jesieni nadziewam ciasto ziemniaczane śliwkami. Jeżeli twoje knedle często wychodzą twarde i gumowate, to koniecznie wypróbuj poniższy przepis na ciasto ziemniaczane. Uwzględniłam w nich sekretny dodatek z porady od sąsiadki, która podpowiedziała, żebym do ciepłych ziemniaków dodała jedną łyżkę masła. Dzięki temu składnikowi ciasto ziemniaczane jest miękkie, puszyste i rozpływa się w ustach.

Knedle to jedno z popularnych dań mącznych, z których słynie kuchnia polska. Można przygotować je zarówno ze słodkim, jak i wytrawnym nadzieniem i podawać m.in. z usmażoną na maśle bułką tartą. Dziś jednak polecam pyszne knedle z truskawkami.

Jak zrobić knedle z truskawkami?

Tradycyjne knedle powstają z ciasta ziemniaczanego, które można zrobić z zeszłorocznych lub wczesnych ziemniaków, a także ziemniaków młodych i zeszłorocznych w proporcjach 1:1.

Istotny wpływ na konsystencję ciasta ziemniaczanego ma wybór odpowiednich ziemniaków. Najlepsze knedle wychodzą z ziemniaków mączystych o wysokiej zawartości skrobi. Do ciasta ziemniaczanego trzeba dodać jajka oraz mąkę pszenną. Ciasto na knedle powinno być zwarte i lekko klejące.

Jeżeli chcesz przygotować ciasto na knedle z wczorajszych ziemniaków, to delikatnie podgrzej je przed dodaniem masła – przełóż ziemniaki do garnka lub na patelnię i podgrzewaj na małym ogniu, ugniatając tłuczkiem lub widelcem. Do letnich ziemniaków dodaj masło, wymieszaj i pozostaw do ostygnięcia, zanim dodasz jajko oraz mąkę.

Porada: jeżeli lubisz bardzo słodkie knedle, to możesz umyte i osuszone truskawki obtoczyć w cukrze.

Przepis: Knedle z truskawkami Ciasto na knedle z tego przepisu wykorzystasz również nadziewając je śliwkami lub wytrawnym farszem np. z grzybów, mięsa bądź twarogu. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Polska Czas przygotowania 1 godz. Liczba porcji 4 Składniki 400 g średniej wielkości truskawek Na ciasto: 1 kg ziemniaków

200 g mąki pszennej

1 łyżka masła

1 duże jajko

sól Dodatkowo: 4 łyżki klarowanego masła

8 łyżek kwaśnej śmietany Sposób przygotowania Uszykowanie składnikówZiemniaki obierz i ugotuj do miękkości w osolonej wodzie. Ugotowane ziemniaki odcedź i pozostaw na durszlaku, żeby odciekły z wody. Truskawki umyj, obierz z szypułek i osusz papierowym ręcznikiem. Odmierz potrzebną ilość mąki pszennej i masła. Przygotowanie ciasta ziemniaczanegoCiepłe ziemniaki utłucz lub przeciśnij przez praskę i dokładnie wymieszaj z 1 łyżką masła. Zanim dodasz pozostałe składniki ciasta, poczekaj, aż ziemniaki ostygną. Do ostudzonych ziemniaków wbij 1 jajko, dodaj szczyptę soli (opcjonalnie) i stopniowo dodając mąkę pszenną, wyrób jednolite i elastyczne ciasto. Ciasto ziemniaczane nie powinno być zbyt twarde. W międzyczasie zagotuj w dużym garnku wodę na knedle. Do wody możesz dodać 1-2 łyżeczki cukru, odrobinę ekstraktu waniliowego lub cukier waniliowy. Robienie knedliCiasto podziel na 4 części. Posyp dłonie i stolnicę odrobiną mąki. Z każdej części ciasta uformuj wałek i podziel go na mniejsze kawałki o szerokości około 2 cm. Z kawałków ciasta uformuj kulki wielkości orzecha włoskiego. Gotowe kulki z ciasta ziemniaczanego rozpłaszcz i na środku każdego placka ułóż 1 truskawkę. Złóż brzegi ciasta i ponownie uformuj kulkę. Gotowe knedle z truskawkami odkładaj na posypaną mąką stolnicę lub talerz. W międzyczasie roztop w rondelku klarowane masło. GotowanieWrzucaj knedle małymi partiami na wrzącą wodę. Delikatnie zamieszaj i gotuj 4-5 minut od momentu wypłynięcia na powierzchnię. Ugotowane knedle wyjmij łyżką cedzakową. Gorące knedle przełóż do miski, polej odrobiną klarowanego masła i wymieszaj, delikatnie potrząsając naczyniem, żeby się nie posklejały lub od razu wykładaj na talerze.

Jeżeli ugotujesz więcej knedli, to możesz je odgrzać w wodzie i na parze lub podsmażyć na patelni. Odsmażane knedle zyskują chrupiącą skórkę.

Z czym podawać knedle z truskawkami?

Knedle z truskawkami podawaj gorące. Przed podaniem polej każdą porcję klusek odrobiną klarowanego masła i udekoruj kwaśną śmietaną. Możesz również podawać knedle z sosem zrobionym z kwaśnej śmietany, 1-2 łyżeczek cukru i odrobiny ekstraktu waniliowego – cukier i ekstrakt waniliowy dodaj do śmietany i mieszaj do momentu, aż cukier się rozpuści.

Inne dodatki do knedli z truskawkami to np. słodka śmietanka, jogurt naturalny, usmażona na maśle bułka tarta, bita śmietana oraz mus lub sos truskawkowy.

