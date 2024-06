Te minipankejki to deser idealny. Ucieszą się z niego nie tylko dzieci

Minipankejki to nie tylko świetna propozycja na deser, ale również śniadanie. Z pewnością przypadną do gustu nie tylko dzieciom, ale również dorosłym. Co więcej, nie trzeba mieć dużego doświadczenia w kuchni, by je przygotować. Poradzą sobie z tym zadaniem nawet początkujący kucharze-amatorzy.

Jak zrobić minipankejki?

Minipankejki powinny być mięciutkie. Jak osiągnąć ten efekt? Sekret tkwi w wolnym smażeniu, najlepiej pod przykryciem. Ważne jest również odpowiednie przygotowanie poszczególnych składników, na przykład przesianie mąki przed robieniem ciasta. Dzięki temu prostemu zabiegowi nie tylko pozbywamy się ewentualnych grudek i zanieczyszczeń obecnych w mące, ale również napowietrzamy ją. W efekcie placuszki stają się lżejsze i bardziej puszyste.

Minipankejki - idealny pomysł na śniadanie lub deser. Czas przygotowania: 50 min. Liczba porcji: 40. Składniki: 250 g mąki pszennej

300 ml mleka

80 ml roztopionego masła lub oleju

2 jajka

2 łyżeczki proszku do pieczenia

2 płaskie łyżki cukru pudru

dowolne dodatki Sposób przygotowania Szykowanie ciastaMąkę przesiejcie do miski. Dodajcie do niej jajka (powinny mieć temperaturę pokojową), proszek do pieczenia i pozostałe składniki. Miksujcie je na wolnych obrotach do momentu aż wszystkie składniki się połączą. Ciasto powinno być dość gęste. Odstawcie je na 15-30 minut. Smażenie placuszkówSmażcie placuszki na bardzo niewielkiej ilości oleju (kilka kropel wystarczy) na bardzo małym ogniu. Na rozgrzaną patelnię nakładajcie po jednej łyżeczce ciasta i smażcie do momentu aż wyrosną i zyskają rumiany kolor. Potem przełóżcie je na drugą stronę. Możecie też smażyć je pod przykryciem. Podawanie pankejkowOdsączcie placuszki z nadmiaru tłuszczu na ręczniku papierowym i podawajcie z ulubionymi dodatkami.

Rada: Pamiętajcie, by nie smażyć placuszków zbyt szybko. Jeśli spędzą na patelni za mało czasu mogą okazać się surowe w środku.

Wskazówka: Po zrobieniu ciasta, odstawcie ja na 15-30 minut. Dzięki temu mąka napęcznieje, a masa zyska idealną konsystencję.

Z czym podawać minipankejki?

Minipankejki doskonale komponują się z wieloma różnymi dodatkami. Możecie podawać je z dżemem, konfiturą lub sezonowymi owocami, na przykład truskawkami, bananami czy borówkami. Placuszki doskonale smakują też w połączeniu z syropem klonowym, miodem, cukrem pudrem albo sosem czekoladowym. A jeśli szukacie mniej standardowej opcji, sięgnijcie po twarożek, a następnie wymieszajcie go ze śmietanką i kawałkami ulubionych owoców.

