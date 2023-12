Patent na pyszne i mięciutkie kluski śląskie. Już nigdy nie wyjdzie wam zlepiona breja

Kluski śląskie to tradycyjne danie, które składa się głównie z ziemniaków i mąki. Są to białe, kuliste kluski o miękkiej konsystencji, podobne do knedli. Zazwyczaj podawane są z sosem, często mięsnym lub grzybowym, oraz z dodatkiem skwarków lub podsmażanej cebuli. Jeśli macie ochotę na więcej kuchennych eksperymentów – spróbujcie przyrządzić szare kluski ze skwarkami lub mięciutkie i puszyste kluski z kaszy manny.

Jaki jest sekret obłędnie smacznych klusek śląskich? Sprytny trik

Sposobem na to, by kluski śląskie wyszły naprawdę idealne, jest użycie metody 4:1. Ta klasyczna proporcja polega na podzieleniu gotowanych ziemniaków na cztery równe części. Jedną porcję masy ziemniaczanej należy wyciągnąć, a lukę, która powstanie musicie uzupełnić mąką ziemniaczaną. Oznacza to, że mąka powinna stanowić dokładnie 1/4 całej masy ziemniaczanej. Dzięki temu ciasto nie stwardnieje wtedy podczas gotowania, a kluski wyjdą naprawdę pyszne.

Kluski śląskie będą wyjątkowo delikatne, a ich konsystencja naprawdę doskonała, jeśli użyjecie ziemniaków typu C – to właśnie one zawierają najwięcej skrobi i są odpowiednio mączyste. Wybierzcie więc ziemniaki typu bryza, ibis, tajfun, gracja, legenda lub bursztyn.

Przepis: Kluski śląskie Kluski śląskie to łatwa potrawa, która zachwyci każdego. Chwila i będą gotowe. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Liczba porcji 4 Składniki 1 łyżka masła

mąka ziemniaczana

1 kg obranych ziemniaków

1 jajko

1 łyżeczka soli Sposób przygotowania Ugotujcie ziemniakiNajpierw ugotujcie ziemniaki w osolonej wodzie, następnie odcedźcie je i przełóżcie do miski. Dołóżcie do nich jedną łyżkę miękkiego masła i ugniećcie tak, by powstała gładka masa. Gdy przestygnie, podzielcie ją na cztery równe części. Wyróbcie ciastoJedną część masy odłóżcie na bok, a w jej miejsce dodajcie mąkę ziemniaczaną. Powinna dokładnie wypełniać lukę po ziemniakach. Do miski później dodajcie odłożoną część ziemniaków, a następnie wbijcie jajko i wyróbcie gładkie ciasto. Uformujcie kluski śląskieCiasto uformujcie w walec o grubości około 3 cm. Następnie nożem poodcinajcie z niego równe kawałeczki. Każdy z kawałków uformujcie w kulkę i ułóżcie na blacie, a później lekko spłaszczcie i zróbcie palcem dziurkę. Ugotujcie kluski śląskieZagotujcie wodę i posólcie ją, a później wrzućcie do niej kluski śląskie. Gotujcie je na niewielkim ogniu przez około 5 minut, do momentu aż wypłyną.

Co zrobić, żeby kluski śląskie nie sklejały się ze sobą?

Kluski śląskie często sklejają się podczas gotowania, a w konsekwencji zamiast smakowitej i apetycznej potrawy, wychodzi po prostu nieestetyczna „breja”. Możecie jednak w łatwy sposób temu zapobiec. Patent na to jest niezwykle prosty i szybki – wystarczy, że je zahartujecie. Co dokładnie należy zrobić? Po wyjęciu ich z wrzącej wody do miski musicie od razu polać kluski zimną wodą. Powinny poleżeć w niej przez około minutę. Na koniec wystarczy je jedynie odcedzić.

Drugim sposobem na to, żeby kluski śląskie nie sklejały się ze sobą, jest umieszczenie ich w plastikowym pojemniku na żywność i dodanie do nich odrobiny oleju lub oliwy z oliwek. Następnie musicie kilkukrotnie obrócić pojemnik, by kluski pokryły się płynem. Możecie też zamknąć pojemnik i delikatnie nim potrząsnąć.

Z czym podawać kluski śląskie?

Kluski śląskie świetnie komponują się z różnymi sosami, najczęściej wybieranymi są sosy mięsne lub grzybowe. Doskonale smakują także z duszonym mięsem, gulaszem czy pieczonymi kawałkami mięsa. Niektórzy preferują też podawanie ich z sosem pieczeniowym. Oprócz tego, kluski śląskie często podaje się z dodatkami takimi jak skwarki, podsmażana cebula czy posypka z bułki tartej (to propozycja dla miłośników chrupkich potraw). Kluski śląskie to wszechstronne danie, które świetnie współgra z różnorodnymi smakami i sosami, dzięki czemu możecie śmiało eksperymentować ze sposobem ich podania i wybranymi dodatkami.

