To zupa ratuje, gdy za oknem zimno. Delikatna, sycąca i lekka jednocześnie. Zobacz przepis

Gdy za oknem robi się chłodno i ponuro, mamy ochotę wtedy na pożywne, rozgrzewające dania. Świetnie sprawdzają się różnego rodzaju zupy. Nie tylko są one dość proste w przygotowaniu, ale też bardzo zdrowe. Zazwyczaj o tej porze roku można znaleźć w internecie dużo przepisów na rosół, który jest „naturalnym lekiem” na przeziębienia lub ciężkie zupy, takie jak krupnik czy zupa meksykańska. Ja jednak nie jestem ich zwolenniczką, dlatego stawiam na coś zupełnie innego.

Przepis na prostą i szybką zupę

Zupa kalafiorowa to jedno z tych dań, które uwielbiam za delikatność w smaku. Jest więc idealna zarówno na lekki obiad, jak i rozgrzewający posiłek w chłodniejsze dni. Kalafior w połączeniu z marchewką, ziemniakami i aromatycznymi przyprawami tworzy zupę sycącą, a jednocześnie lekką. To jest właśnie taki miks, który lubię najbardziej. Nawet jeśli nie masz w domu świeżego kalafiora, możesz użyć mrożonego. Bez problemu dostaniesz go w większości supermarketów, a danie będzie smakować tak samo dobrze.

Przepis: Prosta zupa kalafiorowa Ta zupa smakuje naprawdę doskonale. Każdy poprosi o dokładkę. Kategoria Zupa Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 130 w każdej porcji Składniki 2 łyżki oliwy

1 łyżka masła

1 cebula

2 marchewki

5 średnich ziemniaków

500 g kalafiora (mogą być mrożone różyczki)

1,5 litra bulionu drobiowego lub rosołu

2 łyżki posiekanego koperku

2 łyżki posiekanego szczypiorku

200 g gęstej śmietany 18% Sposób przygotowania Podsmażanie warzywW dużym garnku podgrzej oliwę razem z masłem. Dodaj pokrojoną w kostkę cebulę i podsmaż ją, aż stanie się szklista. Dodaj marchewkę pokrojoną w cienkie plasterki. Smaż, mieszając od czasu do czasu przez około 2 minuty. Dorzuć obrane i pokrojone w kostkę ziemniaki. Kontynuuj podsmażanie przez około 5–7 minut, mieszając co chwilę. Dopraw solą i pieprzem wedle uznania. Przygotowanie kalafioraJeśli używasz świeżego kalafiora – podziel go na małe różyczki i dodaj do garnka, smażąc przez chwilę razem z pozostałymi warzywami. Jeżeli używasz mrożonego kalafiora, dodaj go później. Gotowanie zupyWlej gorący bulion, doprowadź całość do wrzenia, po czym zmniejsz ogień, przykryj garnek i gotuj przez około 20 minut, aż marchewka i ziemniaki będą miękkie. W połowie czasu gotowania (czyli po około 10 minutach) jeżeli używasz mrożonego kalafiora — dodaj go do zupy. Przed dodaniem opłucz go szybko pod gorącą wodą, żeby zmniejszyć ilość szronu. Po ugotowaniu odstaw garnek z ognia. Dodaj posiekany koperek i szczypiorek. Dodawanie śmietanyŚmietanę zahartuj: wymieszaj ją najpierw z kilkoma łyżkami zimnej wody, potem z kilkoma łyżkami gorącego wywaru. Gdy będzie już zahartowana, stopniowo wlewaj ją do zupy, cały czas mieszając.

Co jeszcze można przygotować z kalafiora

Kalafior można przyrządzić na różne sposoby. Świetnie smakuje gotowany, duszony lub pieczony. W najpopularniejszej formie obtacza się go po ugotowaniu bułką tartą, a następnie podsmaża. Dobrze sprawdza się jako dodatek do obiadu zamiast sałatki. Można zrobić też kalafior w cieście naleśnikowym. Dobrze smakuje też jako dodatek do różnego rodzaju makaronów. Pamiętam również, że moja babcia przygotowywała sałatkę z kalafiora i innych warzyw, a następnie ją konserwowała.

To jednak nie koniec. Jeśli lubisz warzywne kotleciki, koniecznie przygotuj je również z tego warzywa — smakują naprawdę wybornie. Z tego warzywa zrobisz też pyszne risotto. Koniecznie zobacz też, jaki jest najczęstszy błąd podczas gotowania kalafiora. Traci on wtedy wszystko to, co najcenniejsze.

