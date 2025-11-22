Ten zielony hit od dietetyczki wygląda jak deser. Robię go raz-dwa i syci lepiej niż obiad

Chcesz zjeść coś ciepłego, domowego, ale z „twistem”? Sięgnij po przepis na danie, które zaskoczy nie tylko smakiem, ale i wyglądem, a przygotujesz je szybciej niż makaron. Ten zielony przysmak polecany przez dietetyczkę doskonale syci, a jednocześnie nie obciąża żołądka. Zgadniesz, co nadaje mu taki piękny kolor? Sprawdź i koniecznie wypróbuj tę recepturę. Nie pożałujesz.

Zielone gofry z przepisu dietetyczki

Niedawno dietetyczka dr Paulina Ihnatowicz udostępniła w swoich mediach społecznościowych przepis na nietypowe zielone gofry. Ich sekretem jest szpinak — warzywo, które w polskiej kuchni wciąż pojawia się zbyt rzadko, a szkoda, bo jest prawdziwą „kopalnią” wartości odżywczych. Zawiera składniki ważne dla organizmu na wielu poziomach. Znajdziesz w nim witaminę A, potrzebną m.in. dla skóry i wzroku, witaminę C, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego, oraz imponującą dawkę witaminy K, istotnej dla procesu krzepnięcia krwi i zdrowia kości. Poza tym w jego składzie nie brakuje też kwasu foliowego i żelaza.

Szpinak to również źródło antyoksydantów, takich jak luteina i zeaksantyna, które pomagają chronić komórki przed stresem oksydacyjnym. Warzywo może się także pochwalić wysoką zawartością błonnika. To włókno pokarmowe wspiera trawienie, daje długotrwałe uczucie sytości i może pomagać w utrzymaniu stabilnego poziomu glukozy we krwi, co jest szczególnie ważne dla osób dbających o wagę lub walczących z podjadaniem między posiłkami.

Przepis: Gofry ze szpinakiem Poleca je znana dietetyczka. Sycą i świetnie smakują. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 212 w każdej porcji Składniki 200 g serka grani

50 g szpinaku baby

50 g serka naturalnego almette

2 jajka

100 g jogurtu greckiego light

170 g mąki orkiszowej typ 650

5 g proszku do pieczenia

35 g ksylitolu (w wersji deserowej)

szczypta soli (w wersji wytrawnej)

10 g oliwy z oliwek Sposób przygotowania Robienie ciastaWszystkie składniki na gofry zmiksuj w blenderze na jednolitą, gładką masę. Pieczenie gofrówRozgrzej gofrownicę. Wykładaj na nią porcje ciasta i piecz przez około 5 minut

Z czym podać zielone gofry ze szpinakiem?

Zielone gofry ze szpinakiem są na tyle uniwersalne, że możesz podawać je zarówno „na słodko”, jak i „na słono”. W każdej wersji robią niesamowite wrażenie. Jeśli zależy ci na lekkim, bardziej deserowym wydaniu, zaserwuj je z jogurtem naturalnym lub skyrem, odrobiną miodu i owocami o wyraźnym smaku, jak maliny, borówki czy plasterki kiwi, które podkreślą świeżość szpinaku. Do wytrawnej odsłony doskonale pasuje pasta z awokado, jajko sadzone, łosoś czy lekki twarożek z dodatkiem aromatycznych ziół. Świetnie sprawdzą się też świeże warzywa (pomidor, papryka itp.).

Czytaj też:

Lidl i Biedronka ruszyły z akcjami 2+1 i 5+5. Gratisy tylko dziś, warto się pospieszyćCzytaj też:

Nie Łaciate, nie Mlekovita. Dietetyczka wskazuje smarowidło o składzie lepszym od masła. Mało kto je zna