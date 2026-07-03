Zrobiłam jagodzianki z przepisu dietetyczki. Jedna ma aż 21 gramów białka

Uwielbiam jagodzianki. Zawsze kupowałam je w lokalnej piekarni, ale w tym roku postanowiłam zerwać z odwieczną tradycją i zrobić je w domu. Gdy szukałam odpowiedniej receptury, natrafiłam w sieci na przepis dietetyczki klinicznej dr Pauliny Ihnatowicz. Pomyślałam, że go wypróbuję i nie żałuję. Przysmaki zniknęły z blachy w mgnieniu oka i każdy prosił o dokładkę. Bułeczki są mięciutkie i soczyste w środku. A co najlepsze nie wymagają żadnych specjalnych umiejętności kulinarnych.

Zdrowe jagodzianki z przepisu dietetyczki

Sekretem tej banalnie prostej receptury jest chudy twaróg. Zastępuje tradycyjną bazę drożdżową. Nadaje ciastu odpowiednią wilgotność i niesamowitą elastyczność. Dzięki niemu wypieki są miękkie jak chmurka, a jednocześnie zdrowsze od klasycznych wypieków. Biały ser to dobre źródło białka, które syci na długo, pomaga w utrzymaniu stabilnego poziomu glukozy we krwi i usprawnia przemianę materii. Dietetyczka zamienia też zwykłą mąkę pszenną na orkiszową. To sposób na dostarczenie organizmowi dodatkowej porcji błonnika.

Doktor Paulina Ihnatowicz, opisując swoje wypieki nie owija w bawełnę: „Najlepsze jagodzianki w tym roku zjesz we własnym domu. Zrób ze mną koniecznie te jagodzianki, które ci proponuję. Dlatego, że mają dużo białka [jedna sztuka ma aż 21 gramów protein – przyp. red.], a dodatkowo przepysznie smakują. No i ta kruszonka robi tu ogromną robotę” – przekonuje. Trudno się z nią nie zgodzić.

Przepis: Jagodzianki proteinowe Świetna alternatywa dla klasycznych wypieków, która robi się błyskawicznie i syci na długie godziny. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Sezonowa Czas przygotowania 35 min. Czas gotowania 30 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 341 w każdej porcji Składniki Na ciasto: 250 g chudego twarogu

60 g erytrytolu

165 mąki orkiszowej typu 650

1 jajko S

4 g proszku do pieczenia Na farsz: 200 g jagód

15 g mąki ziemniaczanej

20 go ksylitolu Na kruszonkę: 20 g mąki orkiszowej typu 650

20 ksylitolu

20 g zimnego masła Dodatkowo: rozmącone jajko do posmarowania bułeczek Sposób przygotowania Szykowanie farszuDo umytych i osuszonych jagód dorzuć ksylitol oraz mąkę ziemniaczaną. Całość dokładnie wymieszaj łyżką i odstaw na bok. Robienie krudzonkiPołącz ze sobą mąkę, ksylitol oraz zimne masło, rozcierając składniki w palcach. Gotową kruszonkę wstaw natychmiast do lodówki na czas przygotowania ciasta. Wyrabianie ciastaTwaróg przełóż do dużej miski, dorzuć jajko, słodzik, proszek do pieczenia i mąkę orkiszową. Bardzo dokładnie połącz składniki dłońmi i uformuj gładką kulę. Formowanie bułeczekCiasto podziel na cztery równe części, a z każdej porcji ulep mniejszą kulkę. Rozwałkuj ją lekko, przełóż ciasto na miseczkę i wyłóż do środka owocowe nadzienie. Pieczenie bułeczekBardzo dokładnie sklej brzegi ciasta, aby owoce nie wypłynęły podczas grzania. Gotowe jagodzianki posmaruj roztrzepanym jajkiem, posyp zimną kruszonką i piecz w piekarniku rozgrzanym do 185 stopni przez 30 minut (termoobieg, góra-dół).

Proteinowe jagodzianki – przydatne wskazówki

Świeże jagody mają w sobie mnóstwo soku, który podczas pieczenia lubi wyciekać i przypalać się na blaszce. Możesz rozwiązać ten problem w prosty sposób. Dodaj do owoców odrobinę mąki ziemniaczanej. Świetnie chłonie płyny, zamieniając owocowy sok w gęsty, obłędnie pyszny kisiel. Jeśli nie masz pod ręką ksylitolu, wykorzystaj erytrytol zamiast klasycznego białego cukru. Zwieńczeniem całości jest oczywiście kruszonka. Do jej przygotowania użyj mocno schłodzonego masła. Dzięki temu po upieczeniu będzie przyjemnie chrupać.

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