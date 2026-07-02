To ptasie mleczko syci i wspiera jelita. Zrobisz je z 3 składników

Klasyczne ptasie mleczko, jakie można znaleźć w sklepach, jest pyszne, ale też kaloryczne. Poza tym nie ma zbyt wielu wartości odżywczych. Dlatego postanowiłam poszukać patentu na zdrowszą wersję tego kultowego przysmaku. W mediach społecznościowych natrafiłam na przepis, który od razu przykuł moją uwagę. Opublikowała go farmaceutka i studentka dietetyki Karolina Rećko. Receptura jest banalnie prosta, bo składa się tylko z 3 składników. Obejmuje tanie produkty, które bez trudu znajdziesz w każdym większym sklepie spożywczym i supermarkecie. Koniecznie musisz ją wypróbować.
To ptasie mleczko bije na głowę sklepowe gotowce
Ta wersja przysmaku bazuje na świeżych owocach, odrobinie wody i zwykłej żelatynie. Pierwsze skrzypce grają w nim jabłka. To – jak podkreśla Karolina Rećko – solidna dawka błonnika, w tym niezwykle cennych pektyn. Działają one w jelitach jak naturalny żel. Znacznie zwiększają objętość treści pokarmowej, ułatwiając jej sprawne przesuwanie w przewodzie pokarmowym. W dodatku stanowią doskonałą pożywkę dla tak zwanych dobrych bakterii jelitowych. Zapobiegają uporczywym dolegliwościom gastrycznym i usprawniają trawienie. Pośrednio wzmacniają też barierę jelitową i odporność organizmu. Już niewielka porcja tej przekąski wystarczy, by zaspokoić głód i zahamować apetyt na słodycze.
Patent na jabłkowe ptasie mleczko
Przygotowanie tych przysmaków nie wymaga użycia żadnych specjalistycznych sprzętów. Przyda się jednak cierpliwość i dobry mikser. „przez pierwsze minuty miksowania na najwyższych obrotach niewiele się dzieje. Dopiero po pewnym czasie pianka zaczyna nagle rosnąć, kilkukrotnie (etapami) zwiększając swoją objętość” – zauważa specjalistka w udostępnionym materiale.
Robienie ptasiego mleczka w jabłkowej wersji zacznij od umycia i pokrojenia owoców. Nie obieraj ich ze skórki. To właśnie w niej kryje się najwięcej cennych wartości odżywczych. Jeśli chcesz, możesz udekorować gotowe pianki polewą. Czekoladę połam na kawałki, umieść w metalowej misce razem z mleczkiem kokosowym. Podgrzewaj całość w gorącej kąpieli wodnej do roztopienia składników. Powstałą miksturą polej stężały deser. Następnie schłodź go w lodówce i poczekaj aż czekolada zastygnie.
Przepis: Jabłkowe ptasie mleczko
Mięciutka, niskokaloryczna pianka z owoców, oblana domową polewą
- Kategoria
- Deser
- Rodzaj kuchni
- Tradycyjna
- Czas przygotowania
- 45 min.
- Czas gotowania
- 3 godz.
- Liczba porcji
- 8
- Liczba kalorii
- 139 w każdej porcji
Składniki
- 750 g jabłek
- 200 ml wody
- 75 g żelatyny
Opcjonalnie:
- 100 g gorzkiej czekolady
- 2 łyżki mleczka kokosowego
Sposób przygotowania
- Szykowanie bazy jabłkowejJabłka umyj, usuń z nich gniazda nasienne i pokrój w drobną kostkę. Wrzuć owoce do garnka, zalej wodą i duś na małym ogniu przez 10-15 minut, aż całkowicie zmiękną. Do gorących jabłek wsyp odmierzoną żelatynę. Dokładnie wymieszaj całość, aby nie powstały żadne grudki. Jeśli chcesz, dorzuć na tym etapie odrobinę miodu lub cynamonu.
- Ubijanie sprężystej piankiMasę zacznij ubijać mikserem na najwyższych obrotach. Miksuj bez przerwy przez około 20 minut, aż jabłka zamienią się w gęstą, jasną i bardzo puszystą pianę.
- Chłodzenie deseruPrzełóż gotową masę do formy wyłożonej papierem do pieczenia. Odstaw ją do lodówki na co najmniej 3 godziny, a najlepiej na całą noc.
- Robienie polewy (opcjonalnie)Czekoladę połam na kawałki, umieść w metalowej misce razem z mleczkiem kokosowym. Podgrzej w gorącej kąpieli wodnej, do roztopienia, wymieszaj. Połowę przestudzonej polewy wylej na wierzch ptasiego mleczka i zastudź. Potem całość wyjmij z formy i polej czekoladą drugą stronę ptasiego mleczka. Deser dobrze schłodź, podawaj krojony w kostkę.
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