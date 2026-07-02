To ptasie mleczko syci i wspiera jelita. Zrobisz je z 3 składników

Klasyczne ptasie mleczko, jakie można znaleźć w sklepach, jest pyszne, ale też kaloryczne. Poza tym nie ma zbyt wielu wartości odżywczych. Dlatego postanowiłam poszukać patentu na zdrowszą wersję tego kultowego przysmaku. W mediach społecznościowych natrafiłam na przepis, który od razu przykuł moją uwagę. Opublikowała go farmaceutka i studentka dietetyki Karolina Rećko. Receptura jest banalnie prosta, bo składa się tylko z 3 składników. Obejmuje tanie produkty, które bez trudu znajdziesz w każdym większym sklepie spożywczym i supermarkecie. Koniecznie musisz ją wypróbować.

To ptasie mleczko bije na głowę sklepowe gotowce

Ta wersja przysmaku bazuje na świeżych owocach, odrobinie wody i zwykłej żelatynie. Pierwsze skrzypce grają w nim jabłka. To – jak podkreśla Karolina Rećko – solidna dawka błonnika, w tym niezwykle cennych pektyn. Działają one w jelitach jak naturalny żel. Znacznie zwiększają objętość treści pokarmowej, ułatwiając jej sprawne przesuwanie w przewodzie pokarmowym. W dodatku stanowią doskonałą pożywkę dla tak zwanych dobrych bakterii jelitowych. Zapobiegają uporczywym dolegliwościom gastrycznym i usprawniają trawienie. Pośrednio wzmacniają też barierę jelitową i odporność organizmu. Już niewielka porcja tej przekąski wystarczy, by zaspokoić głód i zahamować apetyt na słodycze.

Patent na jabłkowe ptasie mleczko

Przygotowanie tych przysmaków nie wymaga użycia żadnych specjalistycznych sprzętów. Przyda się jednak cierpliwość i dobry mikser. „przez pierwsze minuty miksowania na najwyższych obrotach niewiele się dzieje. Dopiero po pewnym czasie pianka zaczyna nagle rosnąć, kilkukrotnie (etapami) zwiększając swoją objętość” – zauważa specjalistka w udostępnionym materiale.

Robienie ptasiego mleczka w jabłkowej wersji zacznij od umycia i pokrojenia owoców. Nie obieraj ich ze skórki. To właśnie w niej kryje się najwięcej cennych wartości odżywczych. Jeśli chcesz, możesz udekorować gotowe pianki polewą. Czekoladę połam na kawałki, umieść w metalowej misce razem z mleczkiem kokosowym. Podgrzewaj całość w gorącej kąpieli wodnej do roztopienia składników. Powstałą miksturą polej stężały deser. Następnie schłodź go w lodówce i poczekaj aż czekolada zastygnie.

Przepis: Jabłkowe ptasie mleczko Mięciutka, niskokaloryczna pianka z owoców, oblana domową polewą Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 45 min. Czas gotowania 3 godz. Liczba porcji 8 Liczba kalorii 139 w każdej porcji Składniki 750 g jabłek

200 ml wody

75 g żelatyny Opcjonalnie: 100 g gorzkiej czekolady

2 łyżki mleczka kokosowego Sposób przygotowania Szykowanie bazy jabłkowejJabłka umyj, usuń z nich gniazda nasienne i pokrój w drobną kostkę. Wrzuć owoce do garnka, zalej wodą i duś na małym ogniu przez 10-15 minut, aż całkowicie zmiękną. Do gorących jabłek wsyp odmierzoną żelatynę. Dokładnie wymieszaj całość, aby nie powstały żadne grudki. Jeśli chcesz, dorzuć na tym etapie odrobinę miodu lub cynamonu. Ubijanie sprężystej piankiMasę zacznij ubijać mikserem na najwyższych obrotach. Miksuj bez przerwy przez około 20 minut, aż jabłka zamienią się w gęstą, jasną i bardzo puszystą pianę. Chłodzenie deseruPrzełóż gotową masę do formy wyłożonej papierem do pieczenia. Odstaw ją do lodówki na co najmniej 3 godziny, a najlepiej na całą noc. Robienie polewy (opcjonalnie)Czekoladę połam na kawałki, umieść w metalowej misce razem z mleczkiem kokosowym. Podgrzej w gorącej kąpieli wodnej, do roztopienia, wymieszaj. Połowę przestudzonej polewy wylej na wierzch ptasiego mleczka i zastudź. Potem całość wyjmij z formy i polej czekoladą drugą stronę ptasiego mleczka. Deser dobrze schłodź, podawaj krojony w kostkę.

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