Zamiast szarlotki robię to fit ciasto z przepisu dietetyczki. Jeden składnik zaskakuje

Choć ryż zazwyczaj kojarzy nam się z daniami obiadowymi, to dietetyczka podała świetny przepis na ciasto z tego produktu. Doskonale pokazuje on, że deser może być jednocześnie sycący oraz pełen wartości odżywczych. Zamiast kolejny raz przygotowywać klasyczną szarlotkę, koniecznie wypróbuj ten jabłkowy wypiek z czerwonym ryżem. Przepis na niego podała dietetyczka Anna Jędrej w opublikowanym na Instagramie materiale.

Przepis na deser z ryżem

Do przygotowania tego ciasta będziesz potrzebować oczywiście ugotowanego czerwonego ryżu i jabłek, ale także jajek. Możesz je zastąpić zmielonym siemieniem lnianym – wtedy będzie jeszcze zdrowiej. Do całości dodaj też cynamon, orzechy włoskie, a także opcjonalnie miód lub syrop klonowy.

To ciasto to zdrowsza alternatywa dla tradycyjnych wypieków, ponieważ bazuje na naturalnych, wartościowych składnikach. Dodatek orzechów włoskich dostarcza zdrowych tłuszczów, w tym kwasów omega-3, które wspierają pracę mózgu i serca. Jeśli zamiast jajek wybierzesz zmielone siemię lniane, ciasto zyska jeszcze więcej błonnika oraz cennych kwasów tłuszczowych. Z kolei niewielka ilość miodu lub syropu klonowego pozwala delikatnie osłodzić wypiek bez konieczności używania dużej ilości białego cukru.

Nie krój ciasta od razu po wyjęciu z piekarnika, bo może się rozpadać. Najlepiej wystudzić, a potem nawet schłodzić je w lodówce przez 1–2 godziny. Całość możesz też ozdobić na przykład polewą czekoladową i posypać migdałami.

Przepis: Ciasto z czerwonym ryżem To ciasto jest zdrowe i naprawdę pyszne. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 1 godz. Liczba porcji 8 Liczba kalorii 109 w każdej porcji Składniki 2 szklanki ugotowanego czerwonego ryżu

2 średnie jabłka, starte na grubych oczkach

3 jajka lub 2 łyżki zmielonego siemienia lnianego

1 łyżka cynamonu

30 g orzechów włoskich (mogą też być rodzynki lub żurawina) opcjonalnie: 1–2 łyżki miodu lub syropu klonowego Sposób przygotowania Ścieranie jabłekNa tarce o grubych oczkach zetrzyj jabłka. Jeśli puszczą bardzo dużo soku, lekko je odciśnij. Mieszanie składnikówUgotowany ryż wymieszaj z pozostałymi składnikami. PieczenieGotową masę wyłóż do żaroodpornego naczynia, dobrze dociśnij łyżką i piecz przez ok. 40 minut w 180 st. C., aż wierzch się zetnie i lekko zarumieni. Po upieczeniu koniecznie dobrze wystudź, bo dopiero wtedy masa się zwiąże i będzie łatwiej kroić ją na kawałki.

Właściwości czerwonego ryżu

Jego bazą jest czerwony ryż, który zachowuje otręby i zarodek ziarna, dzięki czemu dostarcza więcej błonnika, witamin z grupy B oraz składników mineralnych niż biały ryż – wyjaśniła specjalistka od zdrowego odżywiania.

Dodała także, że zawiera naturalne barwniki z grupy antocyjanów – związki o właściwościach przeciwutleniających, którym zawdzięcza swój charakterystyczny kolor.

Większa ilość błonnika sprawia również, że jest bardziej sycący i zazwyczaj powoduje wolniejszy wzrost glukozy we krwi niż biały ryż, choć oczywiście wpływ na glikemię zależy od całego posiłku i wielkości porcji – zaznaczyła ekspertka.

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