Mieszam 4 składniki, a później smażę. Przepis na placuszki bez grama mąki i cukru

Wiele osób na śniadanie je po prostu kanapki, jednak nie jest to najzdrowszy wybór. Ja uwielbiam śniadania „na słodko” i podane na ciepło. Dzięki nim poranek jest dla mnie naprawdę przyjemny. Często więc przygotowuję różne placuszki. Większość przepisów już mi się nieco znudziła, więc ostatnio sięgnęłam po recepturę Darii Ładochy, znanej dziennikarki, która znana jest ze swojego zamiłowania do gotowania.

Przepis na placuszki z czterech składników

Te placuszki robi się z zaledwie czterech składników: bananów, cynamonu, jajka i płatków owsianych. Ich dużym plusem jest to, że nie trzeba dodawać do nich ani grama mąki czy cukru. Dzięki temu to naprawdę zdrowa propozycja na pierwszy posiłek w ciągu dnia.

Wielką zaletą tych placuszków jest również dodatek płatków owsianych, które są niezwykle zdrowym i wartościowym składnikiem codziennej diety. Dzięki nim placuszki zyskują więcej błonnika, witamin i minerałów, a także zapewniają uczucie sytości na dłużej.

Przepis: Placuszki bez mąki i cukru Te placuszki są zdrowe, a smakują naprawdę znakomicie. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 2 Liczba kalorii 235 w każdej porcji Składniki 2 dojrzałe banany

2 jajka

6 łyżek płatków owsianych

3 szczypty cynamonu Sposób przygotowania BlendowanieWszystkie składniki dokładnie zblenduj lub rozgnieć widelcem. SmażenieSmaż na niewielkiej ilości tłuszczu, żeby placuszki były rumiane z obu stron.

Propozycje podania tych placuszków

Podawaj z jogurtem, owocami, dżemem albo zjedz solo – smakują zawsze genialnie – podpowiada ekspertka kulinarna.

Te placuszki można podać na wiele sposobów, dzięki czemu za każdym razem mogą smakować nieco inaczej. Świetnie komponują się z właśnie gęstym jogurtem naturalnym lub skyrem. Dobrze sprawdzi się też kefir czy maślanka.

Możesz podać je też ze świeżymi owocami, takimi jak borówki, maliny, truskawki czy plasterki banana. Można polać je odrobiną miodu, syropu klonowego albo dodać ulubiony dżem – ja najbardziej lubię jeść te placuszki z dżemem porzeczkowym lub jagodowym. Cudownie przełamują ich słodycz. Bardzo dobrze smakują również z masłem orzechowym, posypane posiekanymi orzechami lub wiórkami kokosowymi. Oczywiście są też pyszne same w sobie – szczególnie wtedy, gdy podamy je jeszcze ciepłe, prosto z patelni. Jeśli masz ochotę na więcej kulinarnych eksperymentów, spróbuj przygotować racuchy bez mąki.

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