Wspomaga odchudzanie i obniża poziom cholesterolu. Zalety i przepis na zrobienie wody jęczmiennej

Woda z jęczmienia jest źródłem wielu mikroelementów, ważnych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Zawiera między innymi witaminy z grupy B, mangan, selen, fosfor żelazo, wapń, cynk, błonnik pokarmowy i przeciwutleniacze. Picie tego napoju wywiera bardzo pozytywny wpływ na pracę wielu narządów. Przekonaj się, na czym dokładnie polega jego działanie.

Woda jęczmienna wspomaga odchudzanie i zmniejsza ryzyko raka jelita grubego

Woda jęczmienna jest cennym źródłem błonnika pokarmowego, który zwiększa objętość treści pokarmowej w żołądku, a w konsekwencji zapewnia uczucie sytości. Picie wody z jęczmienia zmniejsza więc ryzyko podjadania między posiłkami, a w rezultacie ułatwia pozbycie się nadprogramowych kilogramów bez dużych wyrzeczeń. Warto również zwrócić uwagę na fakt, że błonnik usprawnia procesy trawienia, a także przeciwdziała wzdęciom i zaparciom. Zmniejsza również ryzyko rozwoju raka jelita grubego.

Woda z jęczmienia obniża poziom cukru i cholesterolu we krwi

Picie wody jęczmiennej może pomóc w ustabilizowaniu poziomu cukru we krwi, a także obniżyć poziom „złego cholesterolu”, którego nadmiar odkłada się w naczyniach tętniczych, tworząc złogi. Prowadzi to do powstania wielu różnych zaburzeń w pracy całego organizmu. Warto przypomnieć, że zbyt wysoki poziom cholesterolu przyczynia się choćby do problemów z erekcją oraz osłabienia wzroku. Może też zwiększać ryzyko miażdżycy, choroby wieńcowej, zawału serca i udaru mózgu.

Picie wody z jęczmienia pomaga w infekcjach dróg moczowych

Woda z jęczmienia działa moczopędnie. Ułatwia wypłukiwanie szkodliwych związków i toksyn z układu moczowego. Niweluje stany zapalne. Picie barley water oczyszcza nerki. Dlatego jest zalecane pacjentom, którzy zmagają się z częstymi infekcjami pęcherza lub kamicą nerkową.

Jak zrobić wodę z jęczmienia?

Wsyp kaszę jęczmienną do garnka z wodą. Dodaj laskę cynamonu i korzeń imbiru. Następnie gotuj wszystko pod przykryciem przez około 30-60 minut. Potem odcedź powstałą miksturę i przelej wodę do innego naczynia. Możesz wzbogacić jej smak sokiem z cytryny lub miodem, w zależności od osobistych preferencji. Pamiętaj, by wykorzystywać składniki ze sprawdzonego źródła. Najlepiej sięgać po ekologiczne produkty.

Źródło: pharmeasy.in