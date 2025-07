Ta lemoniada orzeźwia i wspomaga odchudzanie. Przepis dietetyka robi furorą w moim domu

Zastanawiasz się, co pić latem, by skutecznie ugasić pragnienie? Ja sięgam po lemoniadę. Nie kupuję jednak żadnych sklepowych „gotowców”. Robię w domu własną „miksturę”. Do jej stworzenia zainspirował mnie przepis dietetyka, który znalazłam w sieci. Postanowiłam jednak nieco zmodyfikować oryginalną recepturę, by zyskała więcej cennych właściwości. Wystarczyło dodać do niej dwa proste i tanie składniki.

Jak zrobić orzeźwiającą lemoniadę na letnie dni?

Oryginalny przepis polecany przez dietetyka Bartłomieja Włodarczyka zakłada użycie pięciu składników – wody, arbuza, limonki, erytrytolu lub cukru oraz świeżych listków mięty. Postanowiłam uzupełnić ten zestaw o dwie proste i tanie przyprawy – niewielką szczyptę kurkumy i odrobinę pieprzu. Świetnie sprawdzają się nie tylko jesienią czy zimą, ale również latem, zwłaszcza w połączeniu z owocami cytrusowymi. Dzięki nim lemoniada zyskuje ciekawszy, pikantniejszy smak. W dodatku doskonale gasi pragnienie i zyskuje wiele cennych właściwości.

Przepis: Lemoniada arbuzowa Doskonale gasi pragnienie i orzeźwia. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 8 Liczba kalorii 40 w każdej porcji Składniki 2 kg arbuza

3 limonki

100g erytrytolu

400 ml wody

świeża mięta

kostki lodu Opcjonalnie: szczypta kkurkumy

odrobina pieprzu Sposób przygotowania Szykowanie składnikówArbuza pokrój na mniejsze części. Następnie wykrój jadalne części.Wyciśnij sok z limonek. Łączenie składnikówWrzuć arbuz do blendera. Dodaj erytrytol i sok z limonek. Całość zmiksuj, a następnie przelej przez sitko. Dodaj wodę i przyprawy. Ponownie wymieszaj. Podawanie napojuPodawaj z lodem i świeżą miętą.

Jak działa lemoniada arbuzowa z kurkumą i pieprzem?

Lemoniada z kurkumą i pieprzem świetnie nawadnia. Jednocześnie – dzięki dodatkowi wskazanych przypraw – wykazuje działanie antyoksydacyjne. Kurkumina zawarta w kurkumie jest silnym przeciwutleniaczem. Zapobiega powstawaniu stresu oksydacyjnego wywoływanego przez wolne rodniki. Ma właściwości przeciwgrzybicze, przeciwbakteryjne oraz przeciwzapalne.

Wpływa też pozytywnie na układ pokarmowy. Usprawnia trawienie, zapobiega dolegliwościom gastrycznym i ułatwia trawienie tłuszczów. Zwiększa też wydatek termogeniczny organizmu, co przekłada się na szybsze spalanie kalorii. Dodatek pieprzu poprawia biodostępność związków aktywnych zawartych w tej złotej przyprawie. Warto jednak pamiętać, że żaden środek nie zadziała niczym magiczna różdżka i nie pozbawi nikogo nadprogramowych kilogramów z dnia na dzień. Może jedynie wspomóc utratę wagi. Odchudzanie to proces, na który składa się wiele różnych czynników, między innymi aktywność i dobrze zbilansowana dieta.

