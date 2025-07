Tylko do wtorku: coś pysznego i aromatycznego w Dino za grosze. Zobacz, co warto zgarnąć

W tym tygodniu Dino przygotowało nie lada niespodziankę dla kawoszy i lodożerców – zarówno jedni, jak i drudzy będą mogli nabyć swoje ulubione produkty znacznie taniej niż zwykle. Promocje obejmują kilka różnych marek, więc każdy znajdzie wśród nich coś dla siebie. By skorzystać z obniżki, nie trzeba okazywać żadnych kart ani aplikacji. To duża wygoda zwłaszcza osób, które nie są zbyt dobrze zaznajomione z nowymi technologiami, na przykład seniorów.

Jak zdobyć tanią kawę w Dino?

Uwagę miłośników „małej czarnej” z pewnością przyciągnie promocja na kawę rozpuszczalną marki Jacobs. Obniżka dotyczy konkretnych wariantów – Crema oraz Cronat Gold. Opakowanie o wadze 200 gramów kosztuje teraz 27 złotych i 99 groszy. Upust jest spory, bo regularna cena wynosi 38 złotych i 99 groszy. Rabat zostanie jednak naliczony dopiero przy zakupie dwóch sztuk. Nie musisz przy tym decydować wyłącznie na jeden ze wskazanych wyżej towarów. Możesz je ze sobą łączyć.

Dino sprzedaje też taniej kawę mieloną Mocca Fix Gold marki Woseba. Jeśli włożysz do koszyka dwie paczki o łącznej wadze 1100 gramów, przy kasie zapłacisz tylko 29 złotych i 99 groszy za sztukę, czyli osiem złotych mniej niż zwykle. Taniej możesz kupić między innymi:

kawę rozpuszczalną Nescafe Crema – opakowanie o wadze 100 gramów kosztuje teraz 19 złotych i 79 groszy zamiast 21,99 zł,

– opakowanie o wadze 100 gramów kosztuje teraz 19 złotych i 79 groszy zamiast 21,99 zł, kawę mieloną Tchibo Exclusive Good Mood (500 g) – cena po obniżce wynosi 31 złotych i 99 (regularny koszt to 35,99 zł),

(500 g) – cena po obniżce wynosi 31 złotych i 99 (regularny koszt to 35,99 zł), kawę ziarnistą Cafe Crema Forte Art. Lavazza – rabat sięga 20 procent (za opakowanie o wadze jednego kilograma zapłacisz 67 złotych i 99 groszy zamiast 84,99 zł).

Jakie lody przeceniło Dino?

Promocje obejmują różne rodzaje mrożonych deserów. Sporo zaoszczędzić mogą zarówno miłośnicy przysmaków na patyku czy w kubku, jak i wielbiciele lodów w rożku. Poniżej zamieszczamy listę najciekawszych ofert:

lody na patyku Kaktus cytryna-truskawka – przy zakupie 5 sztuk cena jednego opakowania wyniesie 1,99 zł zamiast 2,49 zł,

przy zakupie 5 sztuk cena jednego opakowania wyniesie 1,99 zł zamiast 2,49 zł, lody w rożku marki Koral (trzy rodzaje do wyboru) – jeśli włożysz do koszyka 4 sztuki, przy kasie za jeden deser zapłacisz 2 złote i 19 groszy, a cena regularna to 2,75 zł (produkty można ze sobą mieszać),

(trzy rodzaje do wyboru) – jeśli włożysz do koszyka 4 sztuki, przy kasie za jeden deser zapłacisz 2 złote i 19 groszy, a cena regularna to 2,75 zł (produkty można ze sobą mieszać), lody na patyku Snickers – jeżeli kupisz trzy sztuki, za jedną zapłacisz 4 złote i 99 groszy, czyli złotówkę mniej niż zwykle

– jeżeli kupisz trzy sztuki, za jedną zapłacisz 4 złote i 99 groszy, czyli złotówkę mniej niż zwykle lody koktajlowe w kubku Koral – obniżka obowiązuje przy zakupie 3 opakowań (za sztukę zapłacisz 4 złote i 49 groszy zamiast 5,99 zł),

obniżka obowiązuje przy zakupie 3 opakowań (za sztukę zapłacisz 4 złote i 49 groszy zamiast 5,99 zł), lody na patyku Top Milker Koral – do skorzystania z rabatu uprawnia zakup 4 sztuk produktu (koszt jednej wyniesie wówczas 1,79 zł, podczas gdy cena regularna to 2,39 zł),

– do skorzystania z rabatu uprawnia zakup 4 sztuk produktu (koszt jednej wyniesie wówczas 1,79 zł, podczas gdy cena regularna to 2,39 zł), lody Manhattan w pudełku (mięta-ciemna czekolada) – za opakowanie o pojemności 1,4 l zapłacisz 19,99 zł zamiast 22,99 zł.

Kiedy iść na zakupy do Dino?

Wszystkie opisane wyżej akcje promocyjne trwają w tym samym czasie. Zaczynają się w środę, a kończą we wtorek. Obowiązują więc od 2 do 8 lipca 2025 roku. Warto podkreślić, że sieć nie nałożyła na klientów żadnych limitów. Możesz nabyć tyle kaw i lodów, ile chcesz. nie tracąc okazji do zniżki.

Czytaj też:

Te domowe lody à la magnum zrobisz z 5 składników. Są 1000 razy lepsze niż sklepoweCzytaj też:

Ekspertka nie miała wątpliwości. Te lody z Lidla to najlepszy wybór nawet, jeśli jesteś na diecie