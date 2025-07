Jesz, a organizm myśli, że pościsz. Oto sekret diety, która zmienia wszystko

Oczyszczanie organizmu zazwyczaj kojarzy nam się z głodówką – a to dla wielu osób jest zbyt trudne lub może być niekiedy szkodliwe. Eksperci zalecają więc metodę, która polega na specjalnym skomponowaniu składników w diecie. Mimo jedzenia wprowadza się organizm w stan postu, a więc możemy odczuć wszystkie jego pozytywne skutki, między innymi schudnięcie, ale też odmłodzenie.

Czym jest post pozorowany?

Post pozorowany (określany również jako Fasting Mimicking Diet, FMD) polega na spożywaniu pewnych rodzajów pokarmów, jednak w ograniczonych ilościach. Dieta ta jest niskokaloryczna, roślinna a także uboga w węglowodany i białko. Organizm może więc doświadczyć korzyści płynących ze stosowania postu mimo tego, że spożywamy określone rodzaje oraz ilości jedzenia.

To, co jemy podczas tej diety jest dobrane w taki sposób, by dostarczyć do naszego organizmu niezbędne składniki odżywcze bez aktywowania przy tym mechanizmów, które „wykrywają” jedzenie w organizmie. Przykładowe produkty, które można jeść podczas tego postu to między innymi:

niewielkie ilości nasion oraz orzechów,

warzywa liściaste,

zupy na bazie warzywnego bulionu.

Można pić także herbaty ziołowe. Taki post trwa od 5 dni i może być powtarzany co kilka tygodni lub miesięcy. Aktualnie są prowadzane badania, które określą najbardziej optymalną częstotliwość, ale też długość stosowania takiego postu pozorowanego.

Dieta ta opiera się na proporcjach makroskładników wynoszących około 10% białka, 45% tłuszczów i 45% węglowodanów – mówi na łamach „UCLA Health” dr Shelby Yaceczko, dietetyczka specjalizująca się w żywieniu klinicznym.

Ekspertka wytłumaczyła również, że pierwszego dnia spożywa się około 40–50% standardowej dziennej kaloryczności, a w kolejnych czterech dniach 10–20%. Trzeba jednak pamiętać, że taka dieta nie jest odpowiednia dla wszystkich, a więc najpierw należy skonsultować się z lekarzem lub dietetykiem. Takiego postu pozorowanego powinny unikać kobiety w ciąży, karmiące piersią, a także osoby z niektórymi schorzeniami.

Jakie korzyści daje post pozorowany?

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez USC Leonard Davis School of Gerontology taki post pozorowany prowadzi do obniżenia wieku biologicznego (średnio o 2,5 roku). Badanie zostało opublikowane w 2024 roku w czasopiśmie”Nature Communications”. Dieta FMD zawiera dużo tłuszczów nienasyconych, a mało kalorii, białek i węglowodanów. Jej celem jest naśladowanie efektów postu opartego wyłącznie na piciu wody, jednak przy dostarczeniu do organizmu niezbędnych składników odżywczych (tym samym ułatwiając też „wytrwanie” na tej diecie). Post pozorowany został opracowany przez profesora Valtera Longo z USC Leonard Davis School (który jest także głównym autorem badania).

Co więcej, wcześniejsze badanie na myszach wykazało, że jeden lub dwa cykle FMD w miesiącu mogą wydłużyć czas zdrowia i życia niezależnie od codziennej diety.

Chociaż wielu lekarzy w USA i Europie już zaleca FMD, te wyniki powinny skłonić jeszcze więcej specjalistów do rekomendowania cykli FMD pacjentom z podwyższonym ryzykiem chorób, a także ogółowi populacji zainteresowanej poprawą funkcjonowania organizmu i odmłodzeniem – powiedział Valter Longo.

Dieta ta zmniejsza oporność na insulinę, poziom cukru we krwi oraz ilość tłuszczu trzewnego i wątrobowego – co przekłada się na mniejsze ryzyko cukrzycy typu 2 i zespołu metabolicznego. Z badań wynika, że dzięki stosowaniu tego postu regenerują się także komórki macierzyste, a także dochodzi do spowolnienia procesów starzenia się organizmu.

Co więcej, żeby zaobserwować te zmiany nie jest konieczna całkowita zmiana stylu życia czy odżywiania. Dodatkowo w trakcie tego postu zostaje zachowana masa mięśniowa podczas utraty wagi, a także poprawia się metabolizm i obniża ciśnienie krwi. Dochodzi także do zmniejszenia stanu zapalnego, a także poprawy funkcji poznawczych. Wczesne badania sugerują, że może zmniejszać czynniki ryzyka chorób serca, poprawiać profil lipidowy.

Fasting Mimicking Diet może przyspieszać autofagię, czyli proces eliminowania uszkodzonych komórek odpowiedzialnych za rozwój chorób i przyspieszających starzenie – zauważa dr Yaceczko w rozmowie z serwisem „UCLA Health”.

Czytaj też:

Myślisz, że długi skład to zawsze coś złego? Dietetyczka obala popularny mitCzytaj też:

Jedz to codziennie, a możesz żyć nawet o 20 lat dłużej. Ekspert zdradza, na co stawia nauka