Lecznicza nalewka z pędów sosny. Sprawdzony przepis na nalewkę sosnową

Nalewka z pędów sosny jest ceniona nie tylko ze względu na oryginalny smak, ale przede wszystkim na swoje właściwości. W niewielkich ilościach w medycynie naturalnej jest zalecana jako specyfik pomocny w infekcjach dróg oddechowych. Jak zrobić sosnową nalewkę?

Przepis na nalewkę z pędów sosny

Taką nalewkę robi się bardzo łatwo, ale efekt, jaki uzyskasz, zależy od kilku czynników. Jeśli zależy ci na delikatnym, sosnowym smaku, oczyść pędy z brązowych łusek, które potrafią nadać niekiedy dość intensywny posmak terpentyny. Ale nie jest to konieczne – po prostu z łuskami nalewka będzie miała nieco inny smak (można eksperymentalnie nastawić ją w dwóch wersjach i porównać, który jest dla nas bardziej odpowiedni).

Aby zrobić nalewkę sosnową potrzebujesz:

ok. 1/2 litra pędów sosny,

1/2 l spirytusu,

1/2 litra wody,

ok. 250 ml miodu lub szklankę cukru

Do nalewki śmiało możesz dorzucić nie tylko same pędy, ale też wydzielające żółty pyłek męskie kwiaty sosny czy młode, zielone szyszki. Pędy sosny należy zalać spirytusem i wodą i odstawić na miesiąc. Po tym czasie trzeba zlać płyn, a pędy wymieszać z miodem lub zasypać cukrem i odstawić jeszcze na ok. 2 tygodnie, aż pojawi się płyn (miód lub cukier musi się rozpuścić – w razie potrzeby można dodać odrobinę wódki lub sok z cytryny), który po tym czasie trzeba połączyć z resztą nalewki. Wtedy nalewkę należy odstawić jeszcze na 2-3 miesiące do wyklarowania. Nalewka powinna mieć bursztynowy kolor.

WAŻNE: jeśli wybierasz miód, pamiętaj, że wpłynie od również na smak nalewki. Do nalewki sosnowej można wykorzystać leśne miody, ciekawy smak nada jej miód lipowy, ale sprawdzą się też delikatne miody, czyli np. rzepakowy czy akacjowy.

Nalewka z pędów sosny po syropie

To wersja ekonomiczna, dzięki której wykorzystujesz zebrane pędy maksymalnie. To sposób wielu osób, które robią syrop z pędów sosny bez gotowania: zebrane pędy zasypują obficie cukrem i zostawiają na 2-3 tygodnie, aż puszczą sok. Po zlaniu soku wystarczy pędy zalać czystą wódką i odstawić na około miesiąc, co jakiś czas mieszając zawartością. Po tym czasie wystarczy zlać alkohol i rozlać do butelek i odstawić jeszcze na jakiś czas (najlepiej ok. 2 miesięcy).

Jakie właściwości ma nalewka z pędów sosny?

Nalewka sosnowa jest zalecana przede wszystkim przy wszelkich infekcjach dróg oddechowych i jako pomoc w łagodzeniu kaszlu. Taka nalewka działa napotnie, wykrztuśne, ale ma też działanie moczopędne. UWAGA: nalewki nie mogą pić dzieci, kobiety w ciąży i inne osoby, które z różnych powodów nie mogą pić alkoholu.

