Koktajl pomarańczowy z tym składnikiem podkręca metabolizm i zaskakuje smakiem. Znajoma była w szoku

Pomarańczowe koktajle zwykle przygotowuje się na bazie soku z cytrusów i przypraw. Ja do swojego napoju odchudzającego dodaję jeszcze jeden, dość nietypowy składnik. Gdy zdradziłam przyjaciółce przepis, była zdziwiona. Ale po spróbowaniu mojej receptury przyznała, że trudno o lepsze połączenie smaków.

Jak zrobić pożywny koktajl pomarańczowy na odchudzanie?

Jednym z podstawowych składników tego napoju jest purée z pieczonych batatów. By je zrobić, wystarczy obrać warzywa ze skórki i pokroić je na mniejsze kawałki. Tak przygotowane słodkie ziemniaki trzeba przełożyć na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia, a następnie umieścić ją na środkowej półce w piekarniku z termoobiegiem nagrzanym do temperatury 200 stopni Celsjusza. Warzywa należy piec przez około 15-20 minut do miękkości. Im drobniej zostaną pokrojone warzywa, tym krótszy będzie czas obróbki termicznej. Wystudzone bataty można już zblendować na gładką masę.

Przepis: Koktajl pomarańczowy z pieczonymi batatami Ten koktajl wspomaga odchudzanie. W dodatku świetnie smakuje i dostarcza energii. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Czas gotowania 5 min. Liczba porcji 2 Składniki 250 g puree z pieczonych batatów

500 ml soku pomarańczowego

175 ml soku z limonki

10 g startego imbiru

10 g kurkumy Sposób przygotowania PrzygotowywanieWszystkie składniki należy zmiksować w blenderze na gładką masę. Podawanie koktajluDo koktajlu można dodać ulubione owoce (na przykład banany, morele, brzoskwinie). Całość trzeba zmiksować, a gotowy koktajl przelać do szklanek.

Pieczone bataty a odchudzanie

Pieczone bataty są rzadko stosowane na diecie redukcyjnej. A szkoda. Słodkie ziemniaki są bowiem źródłem błonnika. To włókno pokarmowe wpływa pozytywnie na pracę układu pokarmowego. Zmniejsza dolegliwości gastryczne. Niweluje wzdęcia i zaparcia. Jednocześnie przyspiesza metabolizm i proces usuwania toksyn z organizmu. Przedłuża też uczucie sytości po posiłku, dzięki czemu zapobiega podjadaniu. Nie odczuwa się głodu. Nie ma więc potrzeby, by sięgać po słodycze czy inne niezdrowe przekąski, na przykład chipsy bądź batony. W rezultacie spalanie kalorii i zrzucanie nadprogramowych kilogramów staje się znacznie łatwiejsze. Nie wymaga też dużych wyrzeczeń.

Wykorzystaj też przyprawy dobre na odchudzanie

Przyprawy, takie jak kurkuma czy imbir, podkręcają metabolizm. Poza tym zapobiegają odkładaniu się tkanki tłuszczowej. Mają też wiele innych cennych właściwości. Wzmacniają układ odpornościowy i wspomagają organizm w walce z infekcjami. Działają rozgrzewająco. Łagodzą stany zapalne i hamują namnażanie się drobnoustrojów. Dlatego warto spożywać je zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym.

