Pieczone bataty z sosem limonkowym. Kucharz: Ten przepis sprawi, że zakochacie się w batatach

Choć bataty można kupić już nawet w osiedlowych warzywniakach, to wciąż wielu jest takich, którzy kręcą nosem na słodkie ziemniaki i nie do końca wiedzą, jak je jeść. – Ten przepis sprawi, że zakochacie się w batatach. Limonkowy sos idealnie przełamuje słodycz ziemniaków, do tego jeszcze mamy tu pestki granatu, które też dodają świeżości i kwaskowego smaku. Poza tym to przepis bardzo prosty, nie ma tu żadnych skomplikowanych czynności, a lista składników jest krótka – mówi Leszek Wodnicki.

Jak upiec bataty?

Pieczone bataty robi się bardzo łatwo. Wystarczy włożyć przekrojone na pół ziemniaki do piekarnika rozgrzanego do 200 stopni Celsjusza. – Celowo nie podaję dokładnego czasu pieczenia. Po prostu sprawdzajcie widelcem, czy ziemniaki są już miękkie – radzi Leszek Wodnicki.

Sos, który przygotował do pieczonych batatów to lekki sos na bazie jogurtu, w którym główną rolę gra limonka: dodajemy tu zarówno skórkę z limonki, jak i sok z limonki. Pieczone bataty dodatkowo podajemy posypane pestkami granatu i świeżą kolendrą. My próbowaliśmy i potwierdzamy: pieczone bataty w tej wersji smakują obłędnie! (i możecie je zjeść razem ze skórką).

Przepis: Pieczone bataty z jogurtem limonkowym i pestkami granatu Słodkie ziemniaki w wersji z kwaśnym, lekkim sosem. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Wegetariańska Czas przygotowania 35 min. Liczba porcji 2 Składniki 400 g jogurtu greckiego

owoc granatu

limonka

2 bataty

sól i pieprz

kolendra

natka pietruszki Sposób przygotowania Uszykuj składniki Upiecz bataty Zrób sos limonkowy Zaserwuj danie

Leszek Wodnicki to półfinalista drugiej edycji polskiego programu MasterChef. „Oddał fartucha” dopiero w 11 odcinku. Jak sam przyznaje, gotowanie to jego życie i prawdziwa pasja. Jedzenie to nie tylko zaspokajanie głodu, ale również spotkania ze znajomymi, dyskusje, próbowanie nowych smaków. W gotowaniu lubi kreatywność, poszukuje nowych kulinarnych wyzwań. Kuchnia w jego wykonaniu nawiązuje do najlepszych tradycji kuchni śródziemnomorskiej oraz nowoczesnej kuchni europejskiej. Otwierając 8 lat temu swoją szkołę gotowania „Kulinarne Atelier”, spełnił swoje największe marzenie. W plebiscycie Mistrzowie Smaku w 2022 roku zdobył tytuł Kucharza Roku w województwie zachodniopomorskim. Jego autorskie przepisy pojawiają się cyklicznie (w każdy weekend) na wprost.pl.